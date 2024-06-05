Yerine Kayyım Atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19,5 Yıl Hapis!

Akış, mahkemede yaptığı savunmada şunları söyledi:

“Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum”