Yerine Kayyım Atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19,5 Yıl Hapis!
Yerine Kayyım Atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19,5 Yıl Hapis!
İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akış hakkında 2014 yılında açılan davanın 61'inci duruşması bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.
Mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Akış’a üç ayrı başlıkta PKK üyeliği iddiasına yönelik suçlamalar yöneltiliyordu.
İki gündür Adliye binası önündeki polis yoğunluğu bu sabah daha da artırıldı. Adliyenin bulunduğu caddede çok sayıda zırhlı polis aracı konuşlandırıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını, "Hakkari halkının iradesini yok saymak" olarak nitelendirmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın