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Yerine Kayyım Atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19,5 Yıl Hapis!

Yerine Kayyım Atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19,5 Yıl Hapis!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 14:06

İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Akış hakkında 2014 yılında açılan davanın 61'inci duruşması bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Akış hakkında 2014 yılında açılan davanın 61'inci duruşması bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Akış, mahkemede yaptığı savunmada şunları söyledi:

 “Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil, neden 1 yıl önce değil, neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum”

Mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Akış’a üç ayrı başlıkta PKK üyeliği iddiasına yönelik suçlamalar yöneltiliyordu.

Mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Akış’a üç ayrı başlıkta PKK üyeliği iddiasına yönelik suçlamalar yöneltiliyordu.

Akış yerine Hakkari Valisi Ali Çelik göreve atanmıştı.

İki gündür Adliye binası önündeki polis yoğunluğu bu sabah daha da artırıldı. Adliyenin bulunduğu caddede çok sayıda zırhlı polis aracı konuşlandırıldı.

İki gündür Adliye binası önündeki polis yoğunluğu bu sabah daha da artırıldı. Adliyenin bulunduğu caddede çok sayıda zırhlı polis aracı konuşlandırıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını, "Hakkari halkının iradesini yok saymak" olarak nitelendirmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını, "Hakkari halkının iradesini yok saymak" olarak nitelendirmişti.
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