Hakkari Belediyesi’ne Kayyum Atanmasına İmamoğlu ve Özel'den Tepki!
Hakkari Belediyesi’ne Kayyum Atanmasına İmamoğlu ve Özel'den Tepki!
Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi.
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DEM Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı Hakkari Belediyesi’ne bugün polis tarafından baskın düzenlendi.
Baskında Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akış’a üç ayrı başlıkta PKK üyeliği iddiasına yönelik suçlamalar yöneltiliyor.
Kayyum kararına tepkiler devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını, "Hakkari halkının iradesini yok saymak" olarak nitelendirdi.
Özgür Özel'in paylaşımı 👇
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