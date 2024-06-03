Hakkari Belediyesi’ne Kayyum Atanmasına İmamoğlu ve Özel'den Tepki!

Kayyum sürecinde bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da oluşmasındaki yöntem ve metotların insanların demokrasiye olan inancını kırdığını dile getiren İmamoğlu, “Bu tür görevden almalar olsa dahi, kanun gereği orada bir Meclis var ve o Meclis, başkan vekilini seçer ve yoluna yürür” dedi.