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Hakkari Belediyesi’ne Kayyum Atanmasına İmamoğlu ve Özel'den Tepki!

Hakkari Belediyesi’ne Kayyum Atanmasına İmamoğlu ve Özel'den Tepki!

Hakkari Özgür Özel Ekrem İmamoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.06.2024 - 19:42

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. 

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DEM Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı Hakkari Belediyesi’ne bugün polis tarafından baskın düzenlendi.

DEM Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı Hakkari Belediyesi’ne bugün polis tarafından baskın düzenlendi.

Baskında Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akış’a üç ayrı başlıkta PKK üyeliği iddiasına yönelik suçlamalar yöneltiliyor.

Baskında Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alındı yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Akış’a üç ayrı başlıkta PKK üyeliği iddiasına yönelik suçlamalar yöneltiliyor.

Akış yerine Hakkari Valisi Ali Çelik’in atandığı aktarıldı.

Kayyum kararına tepkiler devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

Kayyum kararına tepkiler devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

Kayyum sürecinde bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da oluşmasındaki yöntem ve metotların insanların demokrasiye olan inancını kırdığını dile getiren İmamoğlu, “Bu tür görevden almalar olsa dahi, kanun gereği orada bir Meclis var ve o Meclis, başkan vekilini seçer ve yoluna yürür” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını, "Hakkari halkının iradesini yok saymak" olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını, "Hakkari halkının iradesini yok saymak" olarak nitelendirdi.

Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

'Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz' dedi.

Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!'

Özgür Özel'in paylaşımı 👇

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