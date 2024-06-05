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Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 500 ve 1000 Liralık Banknot Açıklaması!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 500 ve 1000 Liralık Banknot Açıklaması!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 11:07

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uzun süredir devam eden 500 ve 1000 liralık banknot para tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Karahan bu konuda teknik çalışmaların sürdüğü ve şeffaf olunacağı bilgisini paylaştı. 

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Türkiye'nin modern ekonomi teorilerinden uzaklaştığı dönemde, para biriminde hızlı bir kayıp yaşanmış ve mevcut banknotlar finansal işlemlerde yeterli olamamaya başlamıştı.

Türkiye'nin modern ekonomi teorilerinden uzaklaştığı dönemde, para biriminde hızlı bir kayıp yaşanmış ve mevcut banknotlar finansal işlemlerde yeterli olamamaya başlamıştı.

Uzun süredir 500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkacağına yönelik iddialar dolaşırken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan da konuyla ilgili dün dikkat çekici bir açıklama geldi.

Uzun süredir 500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkacağına yönelik iddialar dolaşırken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan da konuyla ilgili dün dikkat çekici bir açıklama geldi.

(Temsili Görsel)

Piyasadaki büyük para ihtiyacı konusunda konuşan Fatih Karahan, teknik analizler ile çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Piyasadaki büyük para ihtiyacı konusunda konuşan Fatih Karahan, teknik analizler ile çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.

Peki sizce 500 ve 1000 TL'lik banknot paraya ihtiyaç var mı? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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EricDraven

Daha neyin karar verilmesi bekleniyor anlamış değiliz. 500, 1000 bile kesmez 2000'lik banknotlar da olması lazım.

Engin Türk

Olması gerek o ama, kağıt 500 ve madeni 5 liraya da razıyım ben

Hüseyin Sari

bi de utanmadan milletin hazinenin parasını yutan, çetelere akıtan köprünün resmini basmışlar

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