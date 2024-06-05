Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 500 ve 1000 Liralık Banknot Açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 500 ve 1000 Liralık Banknot Açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uzun süredir devam eden 500 ve 1000 liralık banknot para tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Karahan bu konuda teknik çalışmaların sürdüğü ve şeffaf olunacağı bilgisini paylaştı.
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Türkiye'nin modern ekonomi teorilerinden uzaklaştığı dönemde, para biriminde hızlı bir kayıp yaşanmış ve mevcut banknotlar finansal işlemlerde yeterli olamamaya başlamıştı.
Uzun süredir 500 ve 1000 TL'lik banknotların çıkacağına yönelik iddialar dolaşırken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan da konuyla ilgili dün dikkat çekici bir açıklama geldi.
Piyasadaki büyük para ihtiyacı konusunda konuşan Fatih Karahan, teknik analizler ile çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı.
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Daha neyin karar verilmesi bekleniyor anlamış değiliz. 500, 1000 bile kesmez 2000'lik banknotlar da olması lazım.
Olması gerek o ama, kağıt 500 ve madeni 5 liraya da razıyım ben
bi de utanmadan milletin hazinenin parasını yutan, çetelere akıtan köprünün resmini basmışlar
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