Türkiye'nin Değişen Ekonomi Politikaları Rusya'yı Rahatsız Etti! Putin'den Mehmet Şimşek'e Mesaj!
Türkiye'nin Değişen Ekonomi Politikaları Rusya'yı Rahatsız Etti! Putin'den Mehmet Şimşek'e Mesaj!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonominin yeni patronu Mehmet Şimşek'le birlikte değişen politikalar üzerinden Türkiye'ye tehditvari mesajlar yolladı.
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Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerin ardından göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, para politikalarında köklü değişikliğe gitmiş ve yeni dönemde ekonominin başına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçmişti.
Mehmet Şimşek'in rasyonel ekonomi politikalarıyla birlikte ülkenin kredi risk puanı hızla düşerken, kredi notu yükselmiş ve batıdan sıcak para akışı da başlamıştı.
Ancak bu durum, batı ile ilişkileri gergin olan Rusya tarafında rahatsızlık oluşturmuş gözüküyor.
Türkiye'de son günlerde değişen ekonomi modelinin farkında olduklarını belirten Putin, konuya ilişkin şunları söyledi: 👇
“Türkiye’nin ekonomi yönetimi son zamanlarda Batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklanıyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil. Ama eğer bu Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasından kaynaklanıyorsa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olacaktır.”
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