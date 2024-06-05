Sürpriz Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener Bir Araya Geliyor!
Sürpriz Görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener Bir Araya Geliyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecek. Sürpriz görüşmeye ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, 31 Mart'ta partisinin yaşadığı büyük oy kaybı sonrası koltuğunu bırakmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eski İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'le görüşecek olması ise siyasi kulisleri hareketlendirdi.
Akşener, uzun bir süre sonra Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’in cenaze töreninde yeni imajı ile görüntülenmişti.
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