Vize Tezgahı: Avrupa Birliği, Geri Çevirdiği Vize Talepleriyle Muazzam Bir Para Topladı!
Vize Tezgahı: Avrupa Birliği, Geri Çevirdiği Vize Talepleriyle Muazzam Bir Para Topladı!
Avrupa Birliği ülkeleri, Schengen vizelerinde red yağdırarak muazzam bir gelir elde etti. Sadece 2023 yılında redler sayesinde 130 milyon euro yakıldı. Yeni yapılan zam sonrası gelecek yıl kasaya giren para da artacak.
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Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için yapılan vize başvuru ücretlerinde sonuca bağlı olarak bir geri ödeme yok. Kısacası vize başvurusu yaparken ödenilen ücretler kabul veya ret durumlarında geri alınamıyor.
Üstüne üstlük, vizesi reddedilen kişiler genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin vatandaşı.
Medyascorpe'un haberine göre, 2023 yılı boyunca Avrupa Birliği'nin vize başvurusu yapan ancak başvurusu reddedilen kişilerden kazancı tam 130 milyon euro.
Yeri gelmişken hatırlatalım; halihazırda 80 euro olan başvuru ücretleri 90 euroya çıkacak. Bu da Avrupa Birliği'nin rededilen vizelerden gelecek yıl çok daha fazla para kazanacağı anlamına geliyor.
2023 yılında Türkiye'nin başvuru red oranı yüzde 15.7'den yüzde 16.1'e çıkmıştı. Avrupa Birliği ülkeleri artık sanatçılar ve iş adamlarına bile Schengen vizesi vermekte isteksiz davranırken, konuya ilişkin yapılan açıklamalarda ambargo iddiaları sıklıkla reddediliyor.
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