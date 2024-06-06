Iraklı Kişiye Ruhsat Krizi: Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı İfadeye Çağırdı!
Iraklı Kişiye Ruhsat Krizi: Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı İfadeye Çağırdı!
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği iddiasıyla Valilik tarafından ifadeye çağrıldı.
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İddiaya göre, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermedi.
Valilik yazısında Irak uyruklu kişinin talebinin defalarca ertelendiği ve kendisine “İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkân açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" dendiği iddiası mevcut.
Gelişmeyi Gazeteci Nail Azbay, X(Twitter) hesabı üzerinden valilik tutanağını paylaşarak duyurdu 👇
Burcu Köksal, 6 Mart'ta Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" ifadeleriyle gündem olmuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak mitinginde konuyla ilgili, “Dil sürçmesi yaşandı. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi’nin kapıları da herkese açık" ifadelerini kullanmıştı.
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