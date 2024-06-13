Kurban Bayramı Öncesi İhtiyaç Kredi Faizlerinde Dikkat Çeken Düşüş!
Kurban Bayramı Öncesi İhtiyaç Kredi Faizlerinde Dikkat Çeken Düşüş!
Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç kredi faizleri yüzde 5.5 seviyelerinden yüzde 4.5 seviyelerine geldi.
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Ekonomim yazarı Şebnem Turhan'ın aktardığına göre, Merkez Bankası’nın kredilerde yavaşlama odaklı sıkı para politikasına rağmen ihtiyaç kredi faizlerinde geri çekilme var.
Bankacılık sektöründe ihtiyaç kredi faizleri, geçtiğimiz haftalarda yüzde 5’in üzerinde gezerken, yeni haftaya yüzde 4-4,5 aralığında başladı.
Ancak Bankacılık sektörü kaynaklarına göre bu durum fazla uzun sürmeyebilir. Kaynaklar, bu indirimlerin sıkı para politikasına uygun olmadığını ve sadece bayram öncesi döneme özgü olabileceğini dile getirdi.
Merkez Bankası'nın Mayıs Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yukarı yönelen TL mevduat faizleri de haftaya düşüşle başladı.
Bankaların TL mevduat faizleri en yüksek yüzde 50'de oluşurken, düşük miktarlı tasarruflarda bu oran yüzde 42'lere kadar iniyor.
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