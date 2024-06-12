İş Dünyasında Yeni Trend: Z Kuşağı Patronları Yordu, 50 Yaş Üstü İstihdam Yükselişte!

Z Kuşağı'nın iş hayatında konfora daha önem vermesi ve sosyal hayat için daha fazla zaman talep etmesi patronları biraz yormuş gibi duruyor.

Dünya ve Türkiye'de özellikle 50 yaş üstü istihdam oranlarındaki artış; genç yerine daha olgun çalışanlara öncelik verme eğiliminin arttığını gösteriyor.

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