İş Dünyasında Yeni Trend: Z Kuşağı Patronları Yordu, 50 Yaş Üstü İstihdam Yükselişte!
İş Dünyasında Yeni Trend: Z Kuşağı Patronları Yordu, 50 Yaş Üstü İstihdam Yükselişte!
Z Kuşağı'nın iş hayatında konfora daha önem vermesi ve sosyal hayat için daha fazla zaman talep etmesi patronları biraz yormuş gibi duruyor.
Dünya ve Türkiye'de özellikle 50 yaş üstü istihdam oranlarındaki artış; genç yerine daha olgun çalışanlara öncelik verme eğiliminin arttığını gösteriyor.
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Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, Z Kuşağı'nın haftada 4 gün, günde 6 saat çalışmak istemesi, hibrit ve uzaktan çalışmaya daha sıcak yaklaşması patronları biraz huzursuz ediyor.
Yetişmiş eleman sıkıntısı etkisini iyice göstermeye başlayınca birçok firma 50 yaş ve üzeri istihdamına ciddi anlamda öncelik tanır oldu.
Uzmanlar, 50 yaş üzeri çalışanların tercih edilme sebeplerinin başında işe sadakat ve yüksek iş ahlaklarının geldiğini öne sürüyor.
Haberde, Z Kuşağı'nın yöneticilerin en küçük uyarısında bile istifa edebildiğine vurgu yapılırken, 50 yaş üstü çalışanların iş gücüne katılımının gençlerin yetişmesinde de önemli rol oynadığı savunuluyor.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye'de 55-64 yaş grubundaki bireylerin istihdam oranı 2010'da yüzde 29 iken, 2020'de yüzde 35'e yükseldi. 2019'da yapılan anketlerde, işverenlerin yüzde 25'i 50 yaş ve üzeri çalışanları istihdam ederken, 2023 yılında bu oran yüzde 30'u geçti.
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