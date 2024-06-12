Devlet Bahçeli'nin Gizemli Yüzük ve Dosya Paylaşımına İlişikin MHP'den Açıklama!

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Peki sizce Bahçeli'nin yüzük ve dosya ile yaptığı bu paylaşımın özel bir anlamı var mı? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇