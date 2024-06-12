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Devlet Bahçeli'nin Gizemli Yüzük ve Dosya Paylaşımına İlişikin MHP'den Açıklama!

Devlet Bahçeli'nin Gizemli Yüzük ve Dosya Paylaşımına İlişikin MHP'den Açıklama!

Devlet Bahçeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 15:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin tartışma yaratan yüzük ve dosya paylaşımıyla ilgil açıklamalarda bulundu. 

Semih Yalçın, fotoğrafın özel bir anlamı olmadığını savunarak, 'Öküz altında buzağı aramaya gerek yok' ifadelerini kullandı. 

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Allah bana yeter” yazılı yüzük ve elinde tuttuğu dosya ile yaptığı paylaşım bir anda siyasi kulisleri hareketlendirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Allah bana yeter” yazılı yüzük ve elinde tuttuğu dosya ile yaptığı paylaşım bir anda siyasi kulisleri hareketlendirmişti.

Fotoğrafın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği gün yapılması özel bir anlam ve mesaj içerdiği yönünde algılandı.

Fotoğrafın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği gün yapılması özel bir anlam ve mesaj içerdiği yönünde algılandı.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise söz konusu paylaşımın özel bir anlamı olmadığını ve zamanlamasının tesadüf olduğunu savundu.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise söz konusu paylaşımın özel bir anlamı olmadığını ve zamanlamasının tesadüf olduğunu savundu.

Kaynak

Semih Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: "Bu görüşme ve temaslardan olmadık anlamlar çıkarmak; öküz altında buzağı aramak, kırılmayacak dala karga tünemesini beklemektir."

Semih Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: "Bu görüşme ve temaslardan olmadık anlamlar çıkarmak; öküz altında buzağı aramak, kırılmayacak dala karga tünemesini beklemektir."

Yalçın ayrıca Sinan Ateş davasında hiçbir MHP'linin adının geçmediğini belirterek, "Hal böyleyken dava solcu basın tarafından MHP'yi töhmet altında bırakmak, partimize zarar vermek, aleyhimizde algı oluşturmak için kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yalçın ayrıca Sinan Ateş davasında hiçbir MHP'linin adının geçmediğini belirterek, "Hal böyleyken dava solcu basın tarafından MHP'yi töhmet altında bırakmak, partimize zarar vermek, aleyhimizde algı oluşturmak için kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2023'te Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. 

Peki sizce Bahçeli'nin yüzük ve dosya ile yaptığı bu paylaşımın özel bir anlamı var mı? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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