Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kavgası Büyüyor: CHP'den 'Haddini Bil' Çıkışı!
Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kavgası Büyüyor: CHP'den 'Haddini Bil' Çıkışı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteci Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımlarına çok sert tepki gösterdi. Yücel, 'Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil' ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel'i, "Asrın Lider Özgür Özel'e 'Koltuk' Verdi!" başlıklı br video çekerek eleştirmişti.
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Dün gece Armağan Çağlayan'ın programında Yılmaz Özdil'e sert çıkan Özgür Özel ise, "47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel'in açıklamaları 👇
Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine öfkelenen Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını... gözlüğü çıkardın ama gözüne sokacağım" açıklamasında bulundu.
Yılmaz Özdil'in paylaşımları 👇
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteci Yılmaz Özdil'e çok sert tepki gösterdi. Yücel, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil" ifadelerini kullandı.
Deniz Yücel'in paylaşımı 👇
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