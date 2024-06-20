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Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kavgası Büyüyor: CHP'den 'Haddini Bil' Çıkışı!

Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kavgası Büyüyor: CHP'den 'Haddini Bil' Çıkışı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 13:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteci Yılmaz Özdil'in sosyal medya paylaşımlarına çok sert tepki gösterdi. Yücel, 'Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil' ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel'i, "Asrın Lider Özgür Özel'e 'Koltuk' Verdi!" başlıklı br video çekerek eleştirmişti.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel'i, "Asrın Lider Özgür Özel'e 'Koltuk' Verdi!" başlıklı br video çekerek eleştirmişti.

Dün gece Armağan Çağlayan'ın programında Yılmaz Özdil'e sert çıkan Özgür Özel ise, "47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" ifadelerini kullanmıştı.

Dün gece Armağan Çağlayan'ın programında Yılmaz Özdil'e sert çıkan Özgür Özel ise, "47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel programda şunları söylemişti: 

'Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var.'

Özgür Özel'in açıklamaları 👇

Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine öfkelenen Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını... gözlüğü çıkardın ama gözüne sokacağım" açıklamasında bulundu.

Özel'in kendisi hakkındaki sözlerine öfkelenen Özdil, sosyal medya hesabı üzerinden "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını... gözlüğü çıkardın ama gözüne sokacağım" açıklamasında bulundu.

Yılmaz Özdil'in paylaşımları 👇

Yılmaz Özdil'in paylaşımları 👇
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteci Yılmaz Özdil'e çok sert tepki gösterdi. Yücel, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, gazeteci Yılmaz Özdil'e çok sert tepki gösterdi. Yücel, "Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil. Haddini bil" ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel'in paylaşımı 👇

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