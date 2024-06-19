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Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Filenin Sultanları Şartlı İttifak Mesajı!

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Filenin Sultanları Şartlı İttifak Mesajı!

Özgür Özel Devlet Bahçeli Filenin Sultanları
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.06.2024 - 23:03

CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Türkiye İttifakı daveti yaparken Filenin Sultanları şartı koydu. Özgür Özel, 'Filenin Sultanları şampiyon olunca Türk bayrağı yükselince duygulanan herkes Türkiye İttifakı'na gelebilir.' ifadelerini kullandı. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye İttifakı'na davet ederken şartları arasına gündem olan bir madde de sıkıştırdı.

Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye İttifakı'na davet ederken şartları arasına gündem olan bir madde de sıkıştırdı.

Özgür Özel, "Devlet Bey Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa bizim Türkiye İttifakı'na gelebilir. Bunun yolu çok basit. Filenin Sultanları şampiyon olunca Türk bayrağı yükselince duygulanan herkes Türkiye İttifakı'na gelebilir. Bunun dışında şartımız yok" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "Devlet Bey Cumhur İttifakı'ndan ayrılacaksa bizim Türkiye İttifakı'na gelebilir. Bunun yolu çok basit. Filenin Sultanları şampiyon olunca Türk bayrağı yükselince duygulanan herkes Türkiye İttifakı'na gelebilir. Bunun dışında şartımız yok" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar 👇

Özgür Özel, programda ayrıca Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile değişim sürecindeki diyaloglarını anlattı. Özel, İmamoğlu'nun değişim olmazsa İstanbul'da aday olmak istemediğini söylediğini aktardı.

Özgür Özel, programda ayrıca Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile değişim sürecindeki diyaloglarını anlattı. Özel, İmamoğlu'nun değişim olmazsa İstanbul'da aday olmak istemediğini söylediğini aktardı.

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