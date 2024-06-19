Dizi Setine Silahlı Saldırı! Oyuncu Cengizhan Yurdutek Kanlar İçinde Kaldı!
Dizi Setine Silahlı Saldırı! Oyuncu Cengizhan Yurdutek Kanlar İçinde Kaldı!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Blu TV'nin Kıyma dizisi çekimlerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Cengizhan Yurdutek yaralandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Blu TV yapımı Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi.
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Dizi setine gelen bir şahıs beş el kurşun sıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Cengizhan Yurdutek saldırıda yaralandı.
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