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Dizi Setine Silahlı Saldırı! Oyuncu Cengizhan Yurdutek Kanlar İçinde Kaldı!

Dizi Setine Silahlı Saldırı! Oyuncu Cengizhan Yurdutek Kanlar İçinde Kaldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 23:33

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Blu TV'nin Kıyma dizisi çekimlerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Cengizhan Yurdutek yaralandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Blu TV yapımı Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi.

Blu TV yapımı Kıyma dizisinin setine silahlı saldırı düzenlendi.

Dizi setine gelen bir şahıs beş el kurşun sıktı.

Dizi setine gelen bir şahıs beş el kurşun sıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Cengizhan Yurdutek saldırıda yaralandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Cengizhan Yurdutek saldırıda yaralandı.

Silahlı saldırganı fark ederek bankın arkasına saklanan Yurdutek'in başını mermi sıyırdı. Genç oyuncunun tedavisi olay yerinde yapıldı.

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