Şener Üşümezsoy Katıldığı Davette Üstünü Çıkararak Vücut Şov Yaptı
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Açıklamalarıyla, tarzıyla dikkat çeken deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, katıldığı davette ilginç anlara imza attı. Üşümezsoy sahneye çıktı, gömleğini çıkardı ve vücut şov yaptı. Açıklamalarda bulunan Şener Üşümezsoy, 'Öleceğiz ama böyle genç olarak ölmemiz lazım' dedi.
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Şener Üşümezsoy, katıldığı davette bir anda üstünü çıkardı ve vücudunu sergiledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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