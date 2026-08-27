Şener Üşümezsoy Katıldığı Davette Üstünü Çıkararak Vücut Şov Yaptı

Deprem tahminleri ve açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ezber bozan isimlerden biri olarak tanınıyor. Bir davete katılan Üşümezsoy, sahneye çıktığı anda bir anda gömleğini çıkararak vücut şov yaptı.

Açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, 'Öleceğiz ama böyle genç olarak ölmemiz lazım' diye konuştu.