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Acımasız Gerçekleri Anlatarak Gözleri Boşluğa Daldıran Kullanıcılar

Acımasız Gerçekleri Anlatarak Gözleri Boşluğa Daldıran Kullanıcılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.08.2026 - 14:20
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Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), zaman zaman kullanıcıların ortak duygularda buluştuğu akımlara sahne oluyor. X'te bir kullanıcının 'Bana en acı gerçeği söyle' paylaşımı kısa sürede yaklaşık 5 milyon görüntülenme aldı. Dünyada viral olan paylaşıma X kullanıcıları gözleri birkaç saniye uzağa daldıracak gerçekleri yazdı.

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Her şey bu tweetle başladı...

Her şey bu tweetle başladı...
twitter.com

'Bana en acı gerçeği söyle.'

Kullanıcıların yazdığı "acı gerçekler" ise şöyle oldu👇🏻

Kullanıcıların yazdığı "acı gerçekler" ise şöyle oldu👇🏻
twitter.com

'Evde uzun süreler geçiren ve dışarı çıkma isteğini yavaş yavaş kaybeden insanlar genellikle sadece dinlendiklerini düşünürler. Ama psikolojik olarak, onlardan birçoğu zihinsel geviş getirme denen bir şey yaşıyor. Beynin yavaşlamaya başladığı, içindeki düşünce sayısının ise artmaya devam ettiği ve herhangi bir şey yapma motivasyonunun yavaşça kaybolduğu bir durum bu.

Zihin geçmişte takılı kalır, gelecekten endişe eder ve kendini tüketir. Bu tembellik değil, sinir sisteminin hayatta kalma moduna sıkışmasıdır. Ve ne kadar uzun sürerse, normal hayat o kadar uzak hissettirmeye başlar. Zor kısım ise, genellikle tek bir devasa motivasyon patlamasıyla ondan kaçamayacağınızdır. Ve bazen, iyileşme sadece bir küçük adımla başlar.'

"Evlenseniz pişman olursunuz, evlenmeseniz pişman olursunuz."

"Evlenseniz pişman olursunuz, evlenmeseniz pişman olursunuz."
twitter.com

'Çocuk yapsanız pişman olursunuz, yapmasanız pişman olursunuz. Kierkegaard bunu 200 yıl önce şöyle demiş - neyi seçerseniz seçin, pişman olursunuz, çünkü sorun seçimlerinizde değil, hayatınızı romantize etmenizde. Bir insan her zaman gidilmemiş yolu çekici ve gizemli bulur. Bu yüzden mesele doğru seçimi yapmak değil. Seçmek ve hangi pişmanlıkla yaşayacağınıza karar vermek. Hayatta, pişmanlığımızı seçmeliyiz.'

"Daha iyi bir insan olmak için, öncelikle gerçekten ne kadar berbat biri olduğunu fark etmelisin."

"Daha iyi bir insan olmak için, öncelikle gerçekten ne kadar berbat biri olduğunu fark etmelisin."
twitter.com

'Dramatik bir anlamda değil, ama sessizce kendini sabote ettiğin, sağlıksız kalıpları tekrar ettiğin, sana değer veren insanları incittiğin ya da seni yaralayan şeyleri kabullendiğin o yollarla. Yaratmış olduğun hikâyede kendini masummuş gibi davranmaya devam edersen büyüyemezsin.'

"Bazen bilgelik, odanın kurallarını öğrenmektir, oda iyiliğini sana karşı kullanmadan önce."

"Bazen bilgelik, odanın kurallarını öğrenmektir, oda iyiliğini sana karşı kullanmadan önce."
twitter.com

'Machiavelli'nin 'Başkalarının hile yaptığı bir oyunda asla adil davranma' derken ne kastettiğini sonunda anladım. Bu, kötü biri ol anlamına gelmiyor. Bu, saflığı bırakmak anlamına geliyor. Manipülasyonu inceleyen insanlara dürüstlüğünü sunmayı bırak, yakınlığı silah haline getirenlere erişim verme ve sana kir atacaklarını zaten göstermiş insanlardan temiz eller beklemeyi kes. Bazen bilgelik intikam değildir.'

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"O yolculuğu sonuna kadar yaşamanızın çok önemli olduğunu fark etmeniz hayati."

"O yolculuğu sonuna kadar yaşamanızın çok önemli olduğunu fark etmeniz hayati."
twitter.com

'20'li veya 30'lu yaşlarınızın bir noktasında, olumsuz bir döngüden sonra hayatınızı yeniden inşa etme fırsatı yakalayacaksınız; sizi kıran şeyden iyileşecek, kendi alanınızda yaşayacak, disiplininizle yeniden bağ kuracak ve kendinizi yeniden sevmeyi öğreneceksiniz. O yolculuğu sonuna kadar yaşamanızın çok önemli olduğunu fark etmeniz hayati.'

"Evlilik zor, ama uzun süre yalnız olmak da zor."

"Evlilik zor, ama uzun süre yalnız olmak da zor."
twitter.com

'Çalışmak zor, ama işsiz olmak da zor. Ebeveynlerinle yaşamak zor, ama tek başına yaşamak da zor. Kötü bir insan olmak zor, ama iyi bir insan olmak da zor olabilir.'

"Herkes kendini özel, seçilmiş ve olağanüstü sanıyor."

"Herkes kendini özel, seçilmiş ve olağanüstü sanıyor."
twitter.com

'Herkes kendini özel, seçilmiş ve olağanüstü sanıyor. Çoğu öyle değil. Gerçekten sıradan olduğunu kabul edebilen nadir kişi, olağanüstü olma şansına daha çok sahip, çünkü zaten kendini herkesten farklı görmeye istekli.'

"Ve sonra bir gün, sebepsiz yere ölüyorsun."

"Ve sonra bir gün, sebepsiz yere ölüyorsun."
twitter.com

'Bütün bu inişler çıkışlar. 9–5. Sonsuz okuma, çalışma, para peşinde koşma, bir hayat kurma…

Ve sonra bir gün, sebepsiz yere ölüyorsun.

Hayatın boyunca biriktirdiğin o para, ona hiçbir katkıda bulunmadan keyfini süren birine kalabilir.'

"Asla başkalarını suçlama, her zaman sen olduğunu fark et"

"Asla başkalarını suçlama, her zaman sen olduğunu fark et"
twitter.com

'Hayatındaki sorunların %99'unun senin eserin olduğunu ve sadece senin onları düzeltebileceğini kabul etmek. A__sla başkalarını suçlama, her zaman sen olduğunu fark et.'

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twitter.com

'Her şey hakkında bir görüşe sahip olmamak sorun değil ve dünyanın sorunlarının seni tüketmesine izin vermek zorunda değilsin.'

"Bir gün, yarınlarınız bitecek."

"Bir gün, yarınlarınız bitecek."
twitter.com

'Gelecek ay başlayacağım', 'Gelecek yıl ciddileşeceğim', 'İşler yoluna girdiğinde yapacağım' diyen haliniz, geri kazanamayacağınız bir şeyle kumar oynuyor: zaman.'

"Duygusal sorunlarınızın çoğu kafanızda uydurulmuş."

"Duygusal sorunlarınızın çoğu kafanızda uydurulmuş."

"Varlığının en ufak bir izi bile kalmayacak."

"Varlığının en ufak bir izi bile kalmayacak."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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