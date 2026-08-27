Acımasız Gerçekleri Anlatarak Gözleri Boşluğa Daldıran Kullanıcılar
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Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), zaman zaman kullanıcıların ortak duygularda buluştuğu akımlara sahne oluyor. X'te bir kullanıcının 'Bana en acı gerçeği söyle' paylaşımı kısa sürede yaklaşık 5 milyon görüntülenme aldı. Dünyada viral olan paylaşıma X kullanıcıları gözleri birkaç saniye uzağa daldıracak gerçekleri yazdı.
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Her şey bu tweetle başladı...
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Kullanıcıların yazdığı "acı gerçekler" ise şöyle oldu👇🏻
"Evlenseniz pişman olursunuz, evlenmeseniz pişman olursunuz."
"Daha iyi bir insan olmak için, öncelikle gerçekten ne kadar berbat biri olduğunu fark etmelisin."
"Bazen bilgelik, odanın kurallarını öğrenmektir, oda iyiliğini sana karşı kullanmadan önce."
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"O yolculuğu sonuna kadar yaşamanızın çok önemli olduğunu fark etmeniz hayati."
"Evlilik zor, ama uzun süre yalnız olmak da zor."
"Herkes kendini özel, seçilmiş ve olağanüstü sanıyor."
"Ve sonra bir gün, sebepsiz yere ölüyorsun."
"Asla başkalarını suçlama, her zaman sen olduğunu fark et"
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"Bir gün, yarınlarınız bitecek."
"Duygusal sorunlarınızın çoğu kafanızda uydurulmuş."
"Varlığının en ufak bir izi bile kalmayacak."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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