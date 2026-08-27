Acımasız Gerçekleri Anlatarak Gözleri Boşluğa Daldıran Kullanıcılar

'Evde uzun süreler geçiren ve dışarı çıkma isteğini yavaş yavaş kaybeden insanlar genellikle sadece dinlendiklerini düşünürler. Ama psikolojik olarak, onlardan birçoğu zihinsel geviş getirme denen bir şey yaşıyor. Beynin yavaşlamaya başladığı, içindeki düşünce sayısının ise artmaya devam ettiği ve herhangi bir şey yapma motivasyonunun yavaşça kaybolduğu bir durum bu.

Zihin geçmişte takılı kalır, gelecekten endişe eder ve kendini tüketir. Bu tembellik değil, sinir sisteminin hayatta kalma moduna sıkışmasıdır. Ve ne kadar uzun sürerse, normal hayat o kadar uzak hissettirmeye başlar. Zor kısım ise, genellikle tek bir devasa motivasyon patlamasıyla ondan kaçamayacağınızdır. Ve bazen, iyileşme sadece bir küçük adımla başlar.'