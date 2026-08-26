Memleketi Ordu'da Fındık Toplayan Şarkıcı Gülşen'e Kaderdaşlarından Destek Geldi
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Şarkıcı Gülşen, memleketi Ordu'dan İstanbul'a dönüş yaptı. Havalimanında kameralara yakalanan Gülşen'in Ordu'da fındık toplamadan döndüğü iddia edildi. Elinde market poşetiyle dikkat çeken Gülşen, sosyal medyada goygoycuların diline düştü. Ordulular, Giresunlular bir olup 'Fındık zamanı mezardaki ölüler bile ayaklanır kimsenin kaçarı yok' yorumunda bulundu.
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Fındık toplayan şarkıcı Gülşen, goygoycuların diline düştü. İşte o yorumlar...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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