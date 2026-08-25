90'lar Türkçe Pop Çocukları Buraya! Bu Şarkı Sözü Hangi Efsaneye Ait?
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Kaset kalemle sarıldıysa, Walkman’in pili bittiyse doğru yerdesin! 90'lar Türkçe Pop’unun o rengarenk, hafif çılgın ve buram buram samimiyet kokan dünyasına ışınlanıyoruz.
'Aşkım sen benim her şeyimsin' konseptli romantik şarkılardan, ritmi duyulduğu an adamı yerinde durdurmayan hareketli hitlere kadar dilimize dolanan efsane şarkıları çıkardık. Bakalım kaset çalarındaki hafıza hala taze mi, yoksa bant biraz sarma yapmış mı?👀
Hazırsan kasetin A yüzünü takıyoruz, 90'lar müzik bilgini sınamaya başla!❤️
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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