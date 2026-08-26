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1998-2001 Arası Doğanlar Dikkat: Sosyal Medyada Yaşlı İlan Edildiler

1998-2001 Arası Doğanlar Dikkat: Sosyal Medyada Yaşlı İlan Edildiler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 17:56
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X'te paylaşılan bir gönderi kısa sürede yaklaşık 10 milyon görüntülenme aldı. '@Luvidk21_' isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşım, özellikle Z kuşağının ve Y kuşağının sınırında yer alan 1998-2001 doğumlu kadınları hedef alınca ortalık adeta mizah festivaline dönüştü.

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Dünya çapında viral olan paylaşım şöyleydi:

Dünya çapında viral olan paylaşım şöyleydi:
twitter.com

'Kendine 1998-2001 yılları arasında doğmuş bir olgun kadın bul ve hayatına yerleş.'

20'li yaşlarında 'yaşlı' damgası yiyen sosyal medya kullanıcıları ise goygoyu elden bırakmadı...

İşte adeta 'mizah festivali' yaratan en komik yanıtlar...

twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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"2001'de doğdum"

"Yaşlı kadın ve 1998 aynı cümlede, oysa ben 1991 doğumluyum"

"Yaşlı kadın ve 1998 aynı cümlede, oysa ben 1991 doğumluyum"
twitter.com
twitter.com

"Aynı cümlede yaşlı kadın ve 2001 mi?"

"Artık 2001'i bile eski demeye başladılar."

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"2001 doğumluyum, henüz 24 yaşındaki kadınlara "olgun kadınlar" diyemeyiz 💀"

"2001 doğumluyum, henüz 24 yaşındaki kadınlara "olgun kadınlar" diyemeyiz 💀"
twitter.com

"1998-2001 yılları arasında doğmuş yaşlı kadın mı"

"1998-2001 yılları arasında doğmuş yaşlı kadın mı"
twitter.com
twitter.com

"2001'de doğmuş yaşlı bir kadın mı?"

"1996'da doğdum"

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"1998'in yaşlı olduğunu mu diyorsun?"

"1998'in yaşlı olduğunu mu diyorsun?"
twitter.com

👇🏻

"Yaşlı kadın mı?"

"Yani ben artık yaşlı kadın kategorisine mi girdim"

"Yani ben artık yaşlı kadın kategorisine mi girdim"
twitter.com

"Yaşlı kadın -1998-"

"Yaşlı kadın -1998-"
twitter.com
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"Yaşlı kadın?!"

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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