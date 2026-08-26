1998-2001 Arası Doğanlar Dikkat: Sosyal Medyada Yaşlı İlan Edildiler
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X'te paylaşılan bir gönderi kısa sürede yaklaşık 10 milyon görüntülenme aldı. '@Luvidk21_' isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşım, özellikle Z kuşağının ve Y kuşağının sınırında yer alan 1998-2001 doğumlu kadınları hedef alınca ortalık adeta mizah festivaline dönüştü.
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Dünya çapında viral olan paylaşım şöyleydi:
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"Yaşlı kadın ve 1998 aynı cümlede, oysa ben 1991 doğumluyum"
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"2001 doğumluyum, henüz 24 yaşındaki kadınlara "olgun kadınlar" diyemeyiz 💀"
"1998-2001 yılları arasında doğmuş yaşlı kadın mı"
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"1998'in yaşlı olduğunu mu diyorsun?"
"Yani ben artık yaşlı kadın kategorisine mi girdim"
"Yaşlı kadın -1998-"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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