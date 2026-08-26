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Yayaya Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Kaldırımdaki Dede ve Torun Dehşeti Yaşadı

Yayaya Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Kaldırımdaki Dede ve Torun Dehşeti Yaşadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 16:44
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İstanbul Pendik’te öğle saatlerinde meydana gelen kaza ağızları açık bıraktı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayayı son anda farkeden sürücü, çarpmamak için direksiyon kırdı. Yayaya çarpmak istemeyen sürücünün çarptığı çöp konteyneri ise dede ve torununa devrildi.

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Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, kaldırımdaki dede ve torun dehşeti yaşadı.

Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, kaldırımdaki dede ve torun dehşeti yaşadı.

Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Pendik Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Caddede seyir halinde olan sürücüler, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir yayayı görünce yavaşlayarak durakladı. Ancak aynı istikamette arkadan gelen bir başka otomobil sürücüsü, önündeki araçların yavaşladığını ve yayanın yola çıktığını son anda fark etti. Yayaya çarpmamak adına anlık bir reflexle direksiyonu sağa kıran sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Hızını alamayarak kaldırıma çıkan otomobil, önce yol kenarında bulunan metal çöp konteynerine şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ağır konteyner, o esnada kaldırımda hiçbir şeyden habersiz yürümekte olan yaşlı bir adam ile torununun üzerine doğru fırladı.

O anlar kamerada:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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