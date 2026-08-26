Yayaya Çarpmamak İçin Direksiyonu Kırdı, Kaldırımdaki Dede ve Torun Dehşeti Yaşadı

Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Pendik Ankara Caddesi üzerinde yaşandı. Caddede seyir halinde olan sürücüler, yolun karşı tarafına geçmek isteyen bir yayayı görünce yavaşlayarak durakladı. Ancak aynı istikamette arkadan gelen bir başka otomobil sürücüsü, önündeki araçların yavaşladığını ve yayanın yola çıktığını son anda fark etti. Yayaya çarpmamak adına anlık bir reflexle direksiyonu sağa kıran sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Hızını alamayarak kaldırıma çıkan otomobil, önce yol kenarında bulunan metal çöp konteynerine şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ağır konteyner, o esnada kaldırımda hiçbir şeyden habersiz yürümekte olan yaşlı bir adam ile torununun üzerine doğru fırladı.