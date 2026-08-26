Faciadan Dönüldü: İstanbul'da Asırlık Çınar Ağacı Yola Devrildi
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İstanbul Şişli'de devrilen çınar ağacı 2 aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapanırken, ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Nişantaşı'nda çınar ağacı araçların üzerine devrildi.
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İşte o görüntüler:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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