Moskova'daki Gizli Zirveden Saatler Sonra Havalandılar: ABD Semalarında 5 "Kıyamet Uçağı" Alarmı
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Küresel siyasette dikkat çeken diplomasi trafiği ve askeri hareketlilik aynı saatlerde yaşandı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’in Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin hemen ardından, ABD hava sahasında askeri açıdan son derece kritik bir gelişme kayıtlara geçti. Ratcliffe’in temaslarından saatler sonra ABD semalarında en az beş adet E-6B Mercury, bilinen adıyla 'Kıyamet Uçağı' görüntülendi.
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Ratcliffe’in Moskova temasları Donald Trump yönetiminin CIA tarafındaki en üst düzey temsil seviyesi olarak değerlendirildi.
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"Kıyamet Uçağı" alarmı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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