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Moskova'daki Gizli Zirveden Saatler Sonra Havalandılar: ABD Semalarında 5 "Kıyamet Uçağı" Alarmı

Moskova'daki Gizli Zirveden Saatler Sonra Havalandılar: ABD Semalarında 5 "Kıyamet Uçağı" Alarmı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 16:18
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Küresel siyasette dikkat çeken diplomasi trafiği ve askeri hareketlilik aynı saatlerde yaşandı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’in Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin hemen ardından, ABD hava sahasında askeri açıdan son derece kritik bir gelişme kayıtlara geçti. Ratcliffe’in temaslarından saatler sonra ABD semalarında en az beş adet E-6B Mercury, bilinen adıyla 'Kıyamet Uçağı' görüntülendi.

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Ratcliffe’in Moskova temasları Donald Trump yönetiminin CIA tarafındaki en üst düzey temsil seviyesi olarak değerlendirildi.

Ratcliffe’in Moskova temasları Donald Trump yönetiminin CIA tarafındaki en üst düzey temsil seviyesi olarak değerlendirildi.

Diplomatik kanatta yaşanan süreç, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir C-17 askeri nakliye uçağının 23 Ağustos tarihinde Washington D.C. yakınlarındaki Joint Base Andrews Hava Üssü’nden havalanmasıyla başladı. Uçak, Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirdiği kısa duraklamanın ardından Moskova’ya iniş yaptı. Bu uçuş, Mayıs 2020’de insani yardım kapsamında sağlanan tıbbi ekipman teslimatından bu yana ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın Rusya toprağına gerçekleştirdiği ilk resmi varış olarak kayıtlara geçti.

Ziyaretin detaylarına ilişkin resmi makamlardan kapsamlı bir açıklama yapılmazken, Ratcliffe’in Moskova temasları Donald Trump yönetiminin CIA tarafındaki en üst düzey temsil seviyesi olarak değerlendirildi. Görüşmenin içeriği ve masadaki ana başlıklar gizliliğini korurken, uluslararası kamuoyu ulaşılan noktanın olası yansımalarını tartışmaya başladı.

"Kıyamet Uçağı" alarmı.

"Kıyamet Uçağı" alarmı.

Zirvenin hemen ardından ABD semalarında gözlemlenen askeri hareketlilik ise tüm dikkatleri havaya çevirdi. Olası bir nükleer kriz ya da komuta merkezlerinin devre dışı kalması durumunda askeri iletişimi kesintisiz sürdürmek amacıyla tasarlanan E-6B Mercury uçaklarının aynı anda görev yapması, savunma analizcileri tarafından yakından takip edildi. Ratcliffe’in temaslarından saatler sonra ABD semalarında en az beş adet E-6B Mercury, bilinen adıyla 'Kıyamet Uçağı' görüntülendi.

Kıyamet Uçağı Nedir?

Boeing 707 platformu üzerinden geliştirilen ve Donanma bünyesinde hizmet veren bu özel uçaklar, 'TACAMO' (Take Charge and Move Out) görev konsepti doğrultusunda işlev görüyor. Uçaklar, çok düşük frekanslı (VLF) haberleşme altyapıları sayesinde stratejik balistik füze taşıyan denizaltılarla doğrudan temas kurabilme yeteneğine sahip. Nükleer bir patlamanın oluşturabileceği elektromanyetik darbelere (EMP) karşı tam korumalı olarak tasarlanan bu hava araçları, kara komuta merkezlerinin işlevsiz kalması halinde dahi hava üzerinden stratejik askeri emirlerin iletilmesini garanti altına alıyor. Ziyaret ile eş zamanlı gerçekleşen bu stratejik uçuşlar, küresel güvenlik dengelerinde dikkatle izlenen bir tablo oluşturdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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