Moskova'daki Gizli Zirveden Saatler Sonra Havalandılar: ABD Semalarında 5 "Kıyamet Uçağı" Alarmı

Diplomatik kanatta yaşanan süreç, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir C-17 askeri nakliye uçağının 23 Ağustos tarihinde Washington D.C. yakınlarındaki Joint Base Andrews Hava Üssü’nden havalanmasıyla başladı. Uçak, Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirdiği kısa duraklamanın ardından Moskova’ya iniş yaptı. Bu uçuş, Mayıs 2020’de insani yardım kapsamında sağlanan tıbbi ekipman teslimatından bu yana ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın Rusya toprağına gerçekleştirdiği ilk resmi varış olarak kayıtlara geçti.

Ziyaretin detaylarına ilişkin resmi makamlardan kapsamlı bir açıklama yapılmazken, Ratcliffe’in Moskova temasları Donald Trump yönetiminin CIA tarafındaki en üst düzey temsil seviyesi olarak değerlendirildi. Görüşmenin içeriği ve masadaki ana başlıklar gizliliğini korurken, uluslararası kamuoyu ulaşılan noktanın olası yansımalarını tartışmaya başladı.