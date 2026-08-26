İlk Buluşmada Nikah Masasına Geçmek İsteyenlerin Başarısız İlişki Denemeleri
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İlk buluşmada nikah dairesine gitmek isteyenlerin başarısız ilişki denemeleri sosyal medyada gündem oldu. X'te '@BerkEfe7k' isimli kullanıcının mizahi paylaşımı goygoycuları harekete geçirdi. İşte ilk buluşmada evlilik hayali kuranlardan çocuklarının ismine karar verenler...
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Her şey bu tweetle başladı...
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Goygoycular da mizahını eksik etmedi...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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