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Goygoy
İlk Buluşmada Nikah Masasına Geçmek İsteyenlerin Başarısız İlişki Denemeleri

İlk Buluşmada Nikah Masasına Geçmek İsteyenlerin Başarısız İlişki Denemeleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.08.2026 - 16:04
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İlk buluşmada nikah dairesine gitmek isteyenlerin başarısız ilişki denemeleri sosyal medyada gündem oldu. X'te '@BerkEfe7k' isimli kullanıcının mizahi paylaşımı goygoycuları harekete geçirdi. İşte ilk buluşmada evlilik hayali kuranlardan çocuklarının ismine karar verenler...

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Her şey bu tweetle başladı...

Her şey bu tweetle başladı...
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Goygoycular da mizahını eksik etmedi...

Goygoycular da mizahını eksik etmedi...

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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