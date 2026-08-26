Zekasına Güvenen Gelsin: Bu 16 Kelimenin Arkasındaki Gizli Bağlantıyı Çözebilir Misin?
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Kredi kartı ekstreleri, bitmek bilmeyen 'Hallederiz' vaatleri, stalk yaparken yanlışlıkla beğenilen eski fotoğraflar ve pazar kahvaltısının verdiği o geçici huzur... İlk bakışta birbiriyle hiçbir alakası yokmuş gibi görünen bu kelimelerin arkasında aslında bir ortak nokta var: Günlük hayatın ta kendisi!
Ekrana dizilen 16 farklı kavramı incele, aralarındaki gizli bağlantıları çöz ve 4'erli gruplar halinde eşleştir. Ama dikkatli ol; toplamda sadece 4 hata hakkın var ve bazı kelimeler seni turlamak için pusuya yatmış durumda!
Zekana ve hayat tecrübene güveniyorsan, kartları seçmeye başla ve günün Kaos Matriksi şifresini çöz!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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