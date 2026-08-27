Cuma ve Cumartesi İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, megakent için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yayınlanan son verilere göre İstanbul, serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıkların aniden düşeceği İstanbul için cuma ve cumartesi gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.
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İstanbul'a cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.
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Yağış, pazar günü kenti terk ediyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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