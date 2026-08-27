Cuma ve Cumartesi İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

AKOM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 27 Ağustos Perşembe günü İstanbul genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken gün içi sıcaklıklar öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselecek. Rüzgarın poyrazdan saatte 10 ila 40 kilometre hızla kuvvetlice esmesi beklenirken, nem oranının ise yüzde 45 ile 85 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Ancak perşembe günkü sıcak havanın ardından kentte hava durumu hızla değişecek.

Cuma günü itibarıyla başlayacak olan yağışlı, cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkisini sürdürecek. 28 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 21, en yüksek 25 derece ölçülürken metrekatreye 3 ila 7 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise en yüksek sıcaklık 26 dereceye çıkarken, metrekareye düşecek yağış miktarının 2 ila 5 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.