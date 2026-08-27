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Cuma ve Cumartesi İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Cuma ve Cumartesi İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
27.08.2026 - 12:37
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, megakent için haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yayınlanan son verilere göre İstanbul, serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıkların aniden düşeceği İstanbul için cuma ve cumartesi gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.

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İstanbul'a cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.

İstanbul'a cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı.

AKOM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 27 Ağustos Perşembe günü İstanbul genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken gün içi sıcaklıklar öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselecek. Rüzgarın poyrazdan saatte 10 ila 40 kilometre hızla kuvvetlice esmesi beklenirken, nem oranının ise yüzde 45 ile 85 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Ancak perşembe günkü sıcak havanın ardından kentte hava durumu hızla değişecek.

Cuma günü itibarıyla başlayacak olan yağışlı, cumartesi öğle saatlerine kadar il genelinde etkisini sürdürecek. 28 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 21, en yüksek 25 derece ölçülürken metrekatreye 3 ila 7 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise en yüksek sıcaklık 26 dereceye çıkarken, metrekareye düşecek yağış miktarının 2 ila 5 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

Yağış, pazar günü kenti terk ediyor.

Yağış, pazar günü kenti terk ediyor.

Yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerek mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına gerileyecek ve 25-27 derece civarında seyredecek. Poyraz yönünden esen sert rüzgarlar da kentteki serinlik hissini artıracak.

Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava İstanbul'u terk ediyor. 30 Ağustos Pazar gününden itibaren havanın parçalı ve az bulutlu olması, yeni haftanın ilk günlerinde ise tamamen açması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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