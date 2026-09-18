Tarlada Çürümeye Terk Edilen Muz Sapı Fabrikaların Gözdesi Oldu

Muz bitkisi yalnızca bir kez meyve veriyor ve hasattan sonra gövdesi, yani yalancı sapı, tarlada atık olarak kalıyor. Brezilya, Hindistan, Ekvador ve Filipinler gibi üretici ülkelerde bu atık hektar başına 220 tona kadar çıkabiliyor. 2020'de SN Applied Sciences dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, lifin çekme dayanımı 570 megapascale ulaşıyor ve bu değer jütü ve sisali geride bırakıyor. Şimdi bu lif, tekstil ve ambalaj üreticilerinin peşine düştüğü bir hammaddeye dönüştü.