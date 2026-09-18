Tarlada Çürümeye Terk Edilen Muz Sapı Fabrikaların Gözdesi Oldu
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Muz bitkisi yalnızca bir kez meyve veriyor ve hasattan sonra gövdesi, yani yalancı sapı, tarlada atık olarak kalıyor. Brezilya, Hindistan, Ekvador ve Filipinler gibi üretici ülkelerde bu atık hektar başına 220 tona kadar çıkabiliyor. 2020'de SN Applied Sciences dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, lifin çekme dayanımı 570 megapascale ulaşıyor ve bu değer jütü ve sisali geride bırakıyor. Şimdi bu lif, tekstil ve ambalaj üreticilerinin peşine düştüğü bir hammaddeye dönüştü.
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570 megapascallık lif jütü ve sisali geride bırakıyor
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Lifler sert kimyasal kullanılmadan mekanik yöntemle çıkarılıyor
Hasat bitince gövde tarlada çürümeye bırakılıyor
Ambalaj denemesi geri dönüşümlü kağıtla yarışıyor
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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