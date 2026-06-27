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Çöpe Gidecek 7 Bin Tonluk Atıkla 81 Metrelik Köprü İnşa Ettiler

Çöpe Gidecek 7 Bin Tonluk Atıkla 81 Metrelik Köprü İnşa Ettiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2026 - 09:30
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Plastik atık çoğu zaman çevre kirliliğiyle anılıyor. Ancak Panama Kanalı havzasında hayata geçirilen bir proje, çöpe gidecek malzemelerin doğru işlendiğinde insanların hayatını doğrudan değiştirebileceğini gösterdi.

Boquerón Nehri üzerinde yapılan 81 metrelik köprü, 7 tondan fazla geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak inşa edildi.

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7 tondan fazla plastik atık kullanıldı

7 tondan fazla plastik atık kullanıldı

Köprünün yapımında, geri dönüştürülmüş plastikten elde edilen “plastik ahşap” profiller kullanıldı. Ambalaj, poşet ve film gibi normalde çöplüklere gidebilecek esnek plastikler işlenerek dayanıklı yapı malzemesine dönüştürüldü.

Bu malzeme, geleneksel ahşaba göre bazı avantajlar sunuyor. Suya, neme ve güneşe maruz kalan yapılarda çürüme, paslanma, mantar ve böcek hasarı gibi sorunlara karşı daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. Bu da özellikle yıl boyunca yağmur ve nemle karşılaşan nehir üzeri geçişler için önemli hale geliyor.

Köprü, Panama Kanalı havzasındaki La Peluca, San Juan de Pequení, Boquerón Arriba ve Boquerón Abajo topluluklarını birbirine bağlıyor. Daha önce doğaçlama ve riskli geçişlerle aşılmaya çalışılan nehir, artık daha güvenli bir yola dönüştü.

300’den fazla kişi güvenle geçebiliyor

300’den fazla kişi güvenle geçebiliyor

Yeni köprüden 300’den fazla kişinin faydalandığı belirtiliyor. Bölge sakinleri için bu yapı yalnızca bir geçiş noktası değil; okula, işe ve temel hizmetlere ulaşmanın daha güvenli hale gelmesi anlamına geliyor.

Özellikle yağışlı dönemlerde nehir seviyesi yükseldiğinde geçişler çok daha riskli olabiliyordu. Köprü sayesinde günlük ulaşım, su seviyesine ve hava koşullarına bağlı bir şans meselesi olmaktan çıktı.

Proje aynı zamanda geri dönüşümün yalnızca çevre temizliğiyle sınırlı olmadığını da gösteriyor. Atık plastikler, doğru teknoloji ve işbirliğiyle insanların hayatını kolaylaştıran kalıcı altyapı çözümlerine dönüşebiliyor. Panama’daki bu örnek, benzer sorunlar yaşayan kırsal bölgeler için dikkat çekici bir model olarak öne çıkıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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