Çöpe Gidecek 7 Bin Tonluk Atıkla 81 Metrelik Köprü İnşa Ettiler

Köprünün yapımında, geri dönüştürülmüş plastikten elde edilen “plastik ahşap” profiller kullanıldı. Ambalaj, poşet ve film gibi normalde çöplüklere gidebilecek esnek plastikler işlenerek dayanıklı yapı malzemesine dönüştürüldü.

Bu malzeme, geleneksel ahşaba göre bazı avantajlar sunuyor. Suya, neme ve güneşe maruz kalan yapılarda çürüme, paslanma, mantar ve böcek hasarı gibi sorunlara karşı daha dayanıklı olduğu belirtiliyor. Bu da özellikle yıl boyunca yağmur ve nemle karşılaşan nehir üzeri geçişler için önemli hale geliyor.

Köprü, Panama Kanalı havzasındaki La Peluca, San Juan de Pequení, Boquerón Arriba ve Boquerón Abajo topluluklarını birbirine bağlıyor. Daha önce doğaçlama ve riskli geçişlerle aşılmaya çalışılan nehir, artık daha güvenli bir yola dönüştü.