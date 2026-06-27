Çöpe Gidecek 7 Bin Tonluk Atıkla 81 Metrelik Köprü İnşa Ettiler
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Plastik atık çoğu zaman çevre kirliliğiyle anılıyor. Ancak Panama Kanalı havzasında hayata geçirilen bir proje, çöpe gidecek malzemelerin doğru işlendiğinde insanların hayatını doğrudan değiştirebileceğini gösterdi.
Boquerón Nehri üzerinde yapılan 81 metrelik köprü, 7 tondan fazla geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak inşa edildi.
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7 tondan fazla plastik atık kullanıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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