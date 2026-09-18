Gözaltına Alınan Spor Muhabiri Yağız Sabuncuoğlu Test Sonrası Serbest Bırakıldı
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İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen işlemlerin ardından Sabuncuoğlu, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kurumdaki test işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.
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Sabuncuoğlu bir çok kuruluşta gazetecilik yapmıştı.
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Bakırköy Başsavcılığının talimatıyla jandarmadaki işlemleri tamamlandı
Adli Tıp'taki test işlemlerinin ardından serbest bırakıldı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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