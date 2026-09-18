Gözaltına Alınan Spor Muhabiri Yağız Sabuncuoğlu Test Sonrası Serbest Bırakıldı

Yağız Sabuncuoğlu 1991'de Eskişehir'de doğdu. Kariyerinde NTV Spor, DAZN, Habertürk, Haber Global ve TRT Spor gibi kuruluşlarda görev aldı. S Sport'ta maç yorumculuğu da yapan Sabuncuoğlu, özellikle transfer haberleriyle tanınıyor. Şu sıralar dijital spor yayıncılığı alanında Sports Digitale çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor.