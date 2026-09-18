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Gözaltına Alınan Spor Muhabiri Yağız Sabuncuoğlu Test Sonrası Serbest Bırakıldı

Gözaltına Alınan Spor Muhabiri Yağız Sabuncuoğlu Test Sonrası Serbest Bırakıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 22:02
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İstanbul'da yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen işlemlerin ardından Sabuncuoğlu, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kurumdaki test işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.

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Sabuncuoğlu bir çok kuruluşta gazetecilik yapmıştı.

Sabuncuoğlu bir çok kuruluşta gazetecilik yapmıştı.

Yağız Sabuncuoğlu 1991'de Eskişehir'de doğdu. Kariyerinde NTV Spor, DAZN, Habertürk, Haber Global ve TRT Spor gibi kuruluşlarda görev aldı. S Sport'ta maç yorumculuğu da yapan Sabuncuoğlu, özellikle transfer haberleriyle tanınıyor. Şu sıralar dijital spor yayıncılığı alanında Sports Digitale çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Bakırköy Başsavcılığının talimatıyla jandarmadaki işlemleri tamamlandı

Bakırköy Başsavcılığının talimatıyla jandarmadaki işlemleri tamamlandı

Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütüldü. Gözaltına alınan Sabuncuoğlu'nun İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından spor muhabiri, gerekli tetkikler için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Adli Tıp'taki test işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Adli Tıp'taki test işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Adli Tıp Kurumu'nda Sabuncuoğlu'ndan uyuşturucu testi için örnek alındı. Test işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltı sona erdi ve Sabuncuoğlu serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ise sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu serbest kaldıktan sonra açıklama yaptı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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