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UltrAslan Lideri Muzaffer Şirin’in Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

UltrAslan Lideri Muzaffer Şirin’in Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.08.2026 - 17:52
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın lideri Muzaffer Şirin (Sebahattin Şirin) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu (ATK) toksikoloji testi sonucu belli oldu.

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Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Şirin'in testi pozitif çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Şirin'in testi pozitif çıktı.

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ultraslan lideri Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Şirin’den alınan saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

Şirin, daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını reddetmiş, aksine uyuşturucu kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini savunmuştu.

ATK’nın pozitif çıkan toksikoloji sonucu ile Şirin’in savcılıkta verdiği ifade arasındaki çelişki soruşturma dosyasına girdi.'

Evinden çıkan paralar gündem olmuştu.

Evinden çıkan paralar gündem olmuştu.

Şirin, daha önce aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada yüksek miktarda nakit, döviz, altın ve mücevher ile ruhsatsız silah ve mermi ele geçirilmişti. Mahkeme, kendisini ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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