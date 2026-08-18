UltrAslan Lideri Muzaffer Şirin’in Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın lideri Muzaffer Şirin (Sebahattin Şirin) hakkında yürütülen soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu (ATK) toksikoloji testi sonucu belli oldu.
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Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Şirin'in testi pozitif çıktı.
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Evinden çıkan paralar gündem olmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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