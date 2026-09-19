Yapay Zekanın Yanlış Raporu ABD ve Çin'i Savaşa Sokuyordu
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ABD ordusunun kullandığı bir yapay zeka sistemi, Orta Dogu'da bulunan Çin bandıralı bir geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönünde tamamen asılsız bir rapor hazırladı. ABD savaş uçakları havalanırken özel kuvvetler de gemiye baskın düzenlemek üzere harekete geçti. Bilginin gerçeği yansıtmadığı ise operasyon başlamadan önce ortaya çıktı.
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Yapay zeka gemiyi yanlış teşhis etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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