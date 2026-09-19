Yapay Zekanın Yanlış Raporu ABD ve Çin'i Savaşa Sokuyordu

İran ile savaşın sürdüğü ilkbahar aylarında ABD ordusunda dolaşıma giren bir istihbarat raporu, komuta kademesinde alarma yol açtı. CNN International'ın aktardığına göre raporda, Orta Doğu sularında seyreden bir Çin yük gemisinin nükleer silah programına ait kritik parçalar taşıdığı öne sürüldü. ABD ordusu gemiye müdahale etmek için harekete geçerken, silahlı unsurlar gemiye çıkmaya hazırlandı ve savaş uçakları havalandı.

Ancak operasyondan hemen önce rapor incelendi ve Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndaki bir analistin, yapay zeka chatbot'unun desteğiyle hazırladığı belirlendi. Yapay zekanın geminin kargosunu tamamen yanlış teşhis ettiği ortaya çıktı. Bir kaynak raporu 'tamamen yalan' olarak nitelendirirken, yanlış bilginin 'neredeyse bir savaş başlatacağını' söyledi.