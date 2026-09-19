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Yapay Zekanın Yanlış Raporu ABD ve Çin'i Savaşa Sokuyordu

Yapay Zekanın Yanlış Raporu ABD ve Çin'i Savaşa Sokuyordu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2026 - 16:16
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ABD ordusunun kullandığı bir yapay zeka sistemi, Orta Dogu'da bulunan Çin bandıralı bir geminin nükleer silah parçaları taşıdığı yönünde tamamen asılsız bir rapor hazırladı. ABD savaş uçakları havalanırken özel kuvvetler de gemiye baskın düzenlemek üzere harekete geçti. Bilginin gerçeği yansıtmadığı ise operasyon başlamadan önce ortaya çıktı.

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Yapay zeka gemiyi yanlış teşhis etti.

Yapay zeka gemiyi yanlış teşhis etti.

İran ile savaşın sürdüğü ilkbahar aylarında ABD ordusunda dolaşıma giren bir istihbarat raporu, komuta kademesinde alarma yol açtı. CNN International'ın aktardığına göre raporda, Orta Doğu sularında seyreden bir Çin yük gemisinin nükleer silah programına ait kritik parçalar taşıdığı öne sürüldü. ABD ordusu gemiye müdahale etmek için harekete geçerken, silahlı unsurlar gemiye çıkmaya hazırlandı ve savaş uçakları havalandı.

Ancak operasyondan hemen önce rapor incelendi ve Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndaki bir analistin, yapay zeka chatbot'unun desteğiyle hazırladığı belirlendi. Yapay zekanın geminin kargosunu tamamen yanlış teşhis ettiği ortaya çıktı. Bir kaynak raporu 'tamamen yalan' olarak nitelendirirken, yanlış bilginin 'neredeyse bir savaş başlatacağını' söyledi.

Yapay zeka sistemlerinini güvenilirliği sorgulanıyor.

Yapay zeka sistemlerinini güvenilirliği sorgulanıyor.

ABD ordusu ve istihbarat birimleri, ham verilerin analizinden hedef seçimine, bütçe yönetiminden lojistik ve tedarik zincirlerine kadar birçok alanda yapay zekayı kullanmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Ancak yaşanan son olay, savaş ortamında hedef tespiti ve istihbarat analizinde yeterince anlaşılmayan bu teknolojinin ciddi riskler barındırdığını ortaya koydu. Uzmanlar da hatalı verilerle çalışan yapay zekanın felaketle sonuçlanabilecek hatalı kararlar üretebileceği konusunda uzun süredir uyarıyor.

Olayda analistin, Hawaii merkezli ABD Pasifik Özel Operasyonlar Komutanlığı kaynaklı gemi manifestosuna ilişkin bazı verileri yapay zekaya sorgulattığı belirtildi. Sistemin ticari bir yazılım mı yoksa ABD hükümetine özel bir ürün mü olduğu bilinmiyor. Yapay zeka sistemlerini yakından tanıyan eski bir üst düzey ABD'li yetkili ise kurum içindeki araçların çoğunun 'sadece makyaj yapılmış ticari yazılım kopyalarından ibaret' olduğunu söyledi.

Kontrolsüz entegrasyonlar felakete yol açabilir.

Kontrolsüz entegrasyonlar felakete yol açabilir.

Yapay zekanın orduya hızla entegre edilmesindeki temel amaç, hangi hedeflerin vurulacağı veya askeri unsurların nereye sevk edileceği gibi savaş alanı kararlarının daha hızlı alınmasını sağlamak. ABD'li yetkililer, Çin veya başka bir rakiple olası bir çatışmada geride kalmamak için yapay zekanın hızla benimsenmesi gerektiğini savunuyor.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de ocak ayında orduda yapay zeka kullanımını hızlandırmak amacıyla 'Yapay Zeka Hızlandırma Stratejisi'ni açıklamıştı. Hegseth, stratejinin duyurusunda, 'Deneysel çalışmaları serbest bırakacağız, bürokratik engelleri ortadan kaldıracağız, yatırımlarımızı odaklayacağız ve askeri yapay zekada lider olmamızı sağlayacak uygulama yaklaşımını sergileyeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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