FBI'a Siber Saldırı İddiası: ShinyHunters Binlerce Çalışanın Ev Adresini Ele Geçirdiğini Öne Sürdü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en güçlü güvenlik kurumlarından biri olan FBI, bu kez kendisi bir siber saldırı iddiasının hedefinde. Büyük veri ihlalleriyle tanınan hacker grubu ShinyHunters, FBI'ın işe alım ve personel sistemlerine sızdığını ve 2-3 terabaytlık veri çaldığını öne sürdü. İddiaların gerçekliği henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil; FBI'dan da resmî bir açıklama gelmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grubun paylaştığı örnek dosyada 5 bin FBI çalışanının isim, telefon, ev adresi ve doğum tarihi yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapıyı açan, Oracle'ın PeopleSoft yazılımında daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığı oldu.
Ertesi gün FBI'ın iş ilanı sitesine girenler, "ShinyHunters tarafından ele geçirildi" yazısıyla karşılaştı.
FBI ise bu yıl içinde ShinyHunters hakkında kamuoyunu açıkça uyarmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın