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FBI'a Siber Saldırı İddiası: ShinyHunters Binlerce Çalışanın Ev Adresini Ele Geçirdiğini Öne Sürdü

FBI'a Siber Saldırı İddiası: ShinyHunters Binlerce Çalışanın Ev Adresini Ele Geçirdiğini Öne Sürdü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 10:42
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Dünyanın en güçlü güvenlik kurumlarından biri olan FBI, bu kez kendisi bir siber saldırı iddiasının hedefinde. Büyük veri ihlalleriyle tanınan hacker grubu ShinyHunters, FBI'ın işe alım ve personel sistemlerine sızdığını ve 2-3 terabaytlık veri çaldığını öne sürdü. İddiaların gerçekliği henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil; FBI'dan da resmî bir açıklama gelmedi.

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Grubun paylaştığı örnek dosyada 5 bin FBI çalışanının isim, telefon, ev adresi ve doğum tarihi yer alıyor.

Grubun paylaştığı örnek dosyada 5 bin FBI çalışanının isim, telefon, ev adresi ve doğum tarihi yer alıyor.

ShinyHunters, sızıntının kanıtı olarak teknoloji haber sitesi 404 Media'ya yaklaşık 5 bin kayıtlık bir örnek gönderdi. Dosyada FBI çalışanı olduğu belirtilen kişilerin isimleri, telefon numaraları, ev adresleri ve doğum tarihlerinin yanı sıra bazı durumlarda eşlerine dair bilgiler de bulunuyor.

Grup bununla da yetinmiyor. Hackerlara göre ellerindeki veri yalnızca bir örneklem değil, FBI'ın tüm mevcut ve eski çalışanlarını ve iş başvurusu yapan herkesi kapsıyor. FBI'ın kendi açıklamalarına göre kurumda yaklaşık 38 bin kişi çalışıyor.

404 Media, örnekteki bazı telefon numaralarını açık kaynak araçlarıyla kontrol etti ve numaraların aynı isimli, ABD Adalet Bakanlığı ile bağlantılı kişilere ait olduğunu tespit etti. Ancak bu, kayıtların doğrudan FBI sistemlerinden alındığını ya da iddia edilen boyutu kanıtlamıyor. Uzmanlara göre ev adresi ve aile bilgileri gibi detaylar; hedefli taciz, kimlik taklidi ve yabancı istihbarat operasyonları için ciddi bir risk anlamına geliyor.

Kapıyı açan, Oracle'ın PeopleSoft yazılımında daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığı oldu.

Kapıyı açan, Oracle'ın PeopleSoft yazılımında daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığı oldu.

Grubun anlattığına göre saldırı 21 Eylül'de başladı. ShinyHunters, Oracle'ın insan kaynakları yazılımı PeopleSoft'ta 'sıfırıncı gün' (zero-day) olarak adlandırılan, üreticinin henüz farkında olmadığı bir açık bulduğunu ve bunu apply.fbijobs.gov alan adı üzerinden kullanarak bir FBI sunucusunda uzaktan kod çalıştırdığını iddia ediyor.

Buradan Amazon'un devlet kurumlarına özel bulut altyapısı AWS GovCloud'daki sunuculara geçildiği öne sürülüyor. CyberInsider'ın aktardığına göre grup, Criminal Justice (Ceza Adaleti), İnsan Kaynakları ve Medlink adlı iç servislerden toplam 2-3 terabayt veri çektiğini söylüyor; kanıt olarak da /PSEMHUB/ yolu üzerinden erişildiği ileri sürülen sistem bilgilerinin ekran görüntülerini paylaştı.

Oracle ise söz konusu açığı şu ana kadar doğrulamadı. ShinyHunters'ın daha önce de PeopleSoft açıklarıyla eğitim kurumlarını hedef aldığı ve bu yeni açığı daha geniş çapta kullanmayı planladığı belirtiliyor.

Ertesi gün FBI'ın iş ilanı sitesine girenler, "ShinyHunters tarafından ele geçirildi" yazısıyla karşılaştı.

Ertesi gün FBI'ın iş ilanı sitesine girenler, "ShinyHunters tarafından ele geçirildi" yazısıyla karşılaştı.

22 Eylül Salı günü FBI Jobs portalının görüntüsü değiştirildi. Sayfaya bırakılan mesajda, 'Mevcut ve eski FBI çalışanlarına ait kişisel veriler ve sağlık bilgileri dahil tüm FBI verileri ele geçirildi' ifadeleri yer aldı.

Grup, şantaj amaçlı kullandığı sızıntı sitesine de FBI için bir kayıt ekledi. Talep ilginç: ShinyHunters, FBI'dan kendileri hakkında yayımladığı son güvenlik uyarısını bir hafta içinde kaldırmasını istiyor, aksi halde çalınan verileri herkese açık şekilde yayımlamakla tehdit ediyor.

Grubun sözcüsü 404 Media'ya yaptığı açıklamada, 'Bu finansal motivasyonlu değil' dedi ve yaptıklarını 'şantaj demezdim, belki zorlama' sözleriyle tanımladı. Bu tavır, genellikle fidye talep eden ShinyHunters'ın alışılmış çizgisinin dışında kalıyor.

FBI ise bu yıl içinde ShinyHunters hakkında kamuoyunu açıkça uyarmıştı.

FBI ise bu yıl içinde ShinyHunters hakkında kamuoyunu açıkça uyarmıştı.

2020'den bu yana büyük ölçekli veri ihlalleriyle adından söz ettiren ShinyHunters'ın geçmiş hedefleri arasında Ticketmaster, AT&T ve Santander gibi dev şirketler bulunuyor. Grup; sosyal mühendislik, çalınmış kullanıcı bilgileri ve üçüncü taraf hizmetlerdeki açıklar üzerinden ilerlemesiyle biliniyor. Mayıs 2026'da ise bir çevrim içi eğitim platformuna yönelik saldırıyı üstlenmişti.

FBI o dönem yayımladığı uyarıda, grubun kurbanlarına ve ailelerine yönelik tehdit içerikli aramalar, mesajlar ve 'swatting' denilen sahte ihbarlar dahil taciz yöntemlerine başvurduğunu, ödeme almak için iddialarını abartabildiğini vurgulamıştı. Nitekim grup, iddia ettiği veri miktarına sahip olduğunu henüz kamuoyu önünde kanıtlamış değil.

Kurumdan yapılan yorum taleplerine ise şu ana kadar yanıt gelmedi. Şimdi gözler, FBI'ın iddiaları doğrulayıp doğrulamayacağına ve grubun verdiği bir haftalık sürenin sonunda neler olacağına çevrilmiş durumda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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