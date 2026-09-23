FBI'a Siber Saldırı İddiası: ShinyHunters Binlerce Çalışanın Ev Adresini Ele Geçirdiğini Öne Sürdü

ShinyHunters, sızıntının kanıtı olarak teknoloji haber sitesi 404 Media'ya yaklaşık 5 bin kayıtlık bir örnek gönderdi. Dosyada FBI çalışanı olduğu belirtilen kişilerin isimleri, telefon numaraları, ev adresleri ve doğum tarihlerinin yanı sıra bazı durumlarda eşlerine dair bilgiler de bulunuyor.

Grup bununla da yetinmiyor. Hackerlara göre ellerindeki veri yalnızca bir örneklem değil, FBI'ın tüm mevcut ve eski çalışanlarını ve iş başvurusu yapan herkesi kapsıyor. FBI'ın kendi açıklamalarına göre kurumda yaklaşık 38 bin kişi çalışıyor.

404 Media, örnekteki bazı telefon numaralarını açık kaynak araçlarıyla kontrol etti ve numaraların aynı isimli, ABD Adalet Bakanlığı ile bağlantılı kişilere ait olduğunu tespit etti. Ancak bu, kayıtların doğrudan FBI sistemlerinden alındığını ya da iddia edilen boyutu kanıtlamıyor. Uzmanlara göre ev adresi ve aile bilgileri gibi detaylar; hedefli taciz, kimlik taklidi ve yabancı istihbarat operasyonları için ciddi bir risk anlamına geliyor.