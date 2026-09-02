Üçüncü Kez Anne Olmak İsteyen Dilan Polat İkinci Defa Bebeğini Kaybetti

Çocukluk yıllarından bu yana birlikte olan Dilan ve Engin Polat’ın Nilda ve Milan Efe adında iki çocukları bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer veren Dilan Polat, daha önce üçüncü kez anne olmak istediğini ancak bu süreçte tedavi görmesi gerektiğini açıklamıştı. Bir süre kararsız kaldığını da dile getiren Polat, 2025 yılının sonlarına doğru yeniden tüp bebek tedavisine başladı.

Tedavi kapsamında gerçekleştirilen embriyo transferinin ardından beklemeye başlayan Polat, Şubat 2026’da hamilelik testinin pozitif çıktığını duyurdu. Aldığı sonucu eşi Engin Polat ile çocukları Nilda ve Milan Efe’ye sürpriz bir şekilde açıklayan fenomen, o anları sosyal medya hesabında da paylaşmıştı. Tatlı servisi yapıyormuş gibi ailesinin karşısına çıkan Polat’ın pozitif gebelik testini göstermesi büyük sevinç yaratmıştı.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Dilan Polat’ın mutluluğu ne yazık ki uzun sürmedi. Hamileliğini takipçileriyle paylaşmasından birkaç hafta sonra yaşadığı sağlık sorunu, sürecin beklenmedik şekilde sonlanmasına neden oldu.