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Üçüncü Kez Anne Olmak İsteyen Dilan Polat İkinci Defa Bebeğini Kaybetti

Üçüncü Kez Anne Olmak İsteyen Dilan Polat İkinci Defa Bebeğini Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 14:14
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Uzun süredir üçüncü kez anne olabilmek için tedavi gören Dilan Polat’tan üzücü bir açıklama geldi. Şubat ayında tüp bebek tedavisinin ardından hamile kalan Polat, Mart 2026’da yaşadığı kanama sonrası bebeğini kaybetmişti. Bu sürecin ardından yeniden hamile kaldığını ancak güzel haberi kamuoyuyla paylaşmadan beklemeyi tercih ettiğini açıklayan fenomen, ikinci kez gebelik kaybı yaşadığını duyurdu. “Tekrar bir bebeğimiz daha oldu, tutunamadan kaybettik” diyen Polat, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Gelin, Dilan Polat’ın üçüncü çocuk isteğinden peş peşe yaşadığı kayıplara uzanan sürecin detaylarına birlikte bakalım.

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Dilan Polat ve Engin Polat, uzun süredir ailelerini büyütmek ve üçüncü çocuklarını kucaklarına almak istiyordu.

Dilan Polat ve Engin Polat, uzun süredir ailelerini büyütmek ve üçüncü çocuklarını kucaklarına almak istiyordu.

Çocukluk yıllarından bu yana birlikte olan Dilan ve Engin Polat’ın Nilda ve Milan Efe adında iki çocukları bulunuyor. Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer veren Dilan Polat, daha önce üçüncü kez anne olmak istediğini ancak bu süreçte tedavi görmesi gerektiğini açıklamıştı. Bir süre kararsız kaldığını da dile getiren Polat, 2025 yılının sonlarına doğru yeniden tüp bebek tedavisine başladı.

Tedavi kapsamında gerçekleştirilen embriyo transferinin ardından beklemeye başlayan Polat, Şubat 2026’da hamilelik testinin pozitif çıktığını duyurdu. Aldığı sonucu eşi Engin Polat ile çocukları Nilda ve Milan Efe’ye sürpriz bir şekilde açıklayan fenomen, o anları sosyal medya hesabında da paylaşmıştı. Tatlı servisi yapıyormuş gibi ailesinin karşısına çıkan Polat’ın pozitif gebelik testini göstermesi büyük sevinç yaratmıştı.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Dilan Polat’ın mutluluğu ne yazık ki uzun sürmedi. Hamileliğini takipçileriyle paylaşmasından birkaç hafta sonra yaşadığı sağlık sorunu, sürecin beklenmedik şekilde sonlanmasına neden oldu.

Dilan Polat, Mart 2026’da yaşadığı kanamanın ardından bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Dilan Polat, Mart 2026’da yaşadığı kanamanın ardından bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Polat’ın yaşadığı gebelik kaybını ilk olarak ablası Sıla Doğu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tüp bebek tedavisiyle başlayan hamileliğin yaşanan kanama sonrasında sona erdiğini belirten Doğu, ailece büyük bir üzüntü yaşadıklarını söylemişti. Kısa süre sonra açıklama yapan Dilan Polat da birkaç gündür karın ağrısı yaşadığını ancak bunun normal olduğunu düşündüğünü anlatmıştı.

Lekelenmenin ardından doktora başvuran Polat, yapılan kontrollerde gebelik kesesinde gerileme görüldüğünü ve düşük yaptığını öğrenmişti. Küçük bir operasyon geçirdiğini belirten fenomen, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak kendisine destek mesajı gönderen takipçilerine teşekkür etmişti. Yaşadıklarını “Kısmet, kader” sözleriyle anlatan Polat, bir süre dinleneceğini dile getirmişti.

Bu zorlu sürecin ardından çocuk sahibi olma isteğinden vazgeçmeyen Dilan Polat’ın yeniden hamile kaldığı ortaya çıktı. Ancak Polat, ilk kaybının ardından başlayan bu yeni gebelik sürecini kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti. Hamileliğin henüz çok erken bir aşamada olması ve gebelik değerlerinin istenen seviyeye ulaşmaması nedeniyle süreci bir süre gözlerden uzak yaşayan Polat, ikinci kez kayıp yaşadığını aylar sonra açıkladı.

Dilan Polat, yeniden hamile kaldığını ancak gebeliğin tutunamadan sona erdiğini duyurdu.

Dilan Polat, yeniden hamile kaldığını ancak gebeliğin tutunamadan sona erdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşen Polat, Şubat ayından bu yana iki ayrı gebelik yaşadığını söyledi. İlk kaybını daha önce kamuoyuyla paylaşan fenomen, ardından yeniden hamile kaldığını ancak bu kez güzel haberi duyurmadan beklemeyi tercih ettiğini anlattı.

“Evet, ikinci bir kaybımız daha oldu” diyen Dilan Polat, “Tekrar bir bebeğimiz daha oldu, tutunamadan kaybettik” sözleriyle yaşadığı ikinci gebelik kaybını doğruladı. Değerlerinin çok fazla yükselmeden gebeliğin sonlandığını belirten Polat, bu süreci daha önce takipçileriyle paylaşmadığını ifade etti.

Yaşadığı üst üste kayıpların kendisi için oldukça zor olduğunu anlatan Polat, “Belki stres, belki bu kadar kaygı” sözleriyle son dönemde yaşadıklarına dikkat çekti. 

İki kez gebelik kaybı yaşamasına rağmen umudunu tamamen kaybetmediğini belirten Dilan Polat, “Kısmet, belki tekrar olur. Eğer olursa yeniden paylaşırım” dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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