Üçüncü Kez Anne Olmak İsteyen Dilan Polat İkinci Defa Bebeğini Kaybetti
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Uzun süredir üçüncü kez anne olabilmek için tedavi gören Dilan Polat’tan üzücü bir açıklama geldi. Şubat ayında tüp bebek tedavisinin ardından hamile kalan Polat, Mart 2026’da yaşadığı kanama sonrası bebeğini kaybetmişti. Bu sürecin ardından yeniden hamile kaldığını ancak güzel haberi kamuoyuyla paylaşmadan beklemeyi tercih ettiğini açıklayan fenomen, ikinci kez gebelik kaybı yaşadığını duyurdu. “Tekrar bir bebeğimiz daha oldu, tutunamadan kaybettik” diyen Polat, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Gelin, Dilan Polat’ın üçüncü çocuk isteğinden peş peşe yaşadığı kayıplara uzanan sürecin detaylarına birlikte bakalım.
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Dilan Polat ve Engin Polat, uzun süredir ailelerini büyütmek ve üçüncü çocuklarını kucaklarına almak istiyordu.
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Dilan Polat, Mart 2026’da yaşadığı kanamanın ardından bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.
Dilan Polat, yeniden hamile kaldığını ancak gebeliğin tutunamadan sona erdiğini duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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