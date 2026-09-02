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CRUSH Grubu Üyesi Milan Önder ile Bir Influencer'ın Aşk Yaşadığı İddiaları Sosyal Medyada Olay Oldu!

CRUSH Grubu Üyesi Milan Önder ile Bir Influencer'ın Aşk Yaşadığı İddiaları Sosyal Medyada Olay Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 11:42
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Idol House Türkiye yarışmasının ardından kurulan CRUSH grubu, daha ilk günlerinden büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Grubun en çok dikkat çeken üyelerinden Milan Önder ise bu kez sahne performansıyla değil, özel hayatıyla gündemde. Sosyal medya kullanıcıları, Milan Önder’in paylaştığı bir fotoğraftaki küçücük detaydan yola çıkarak genç ismin influencer Özüm Yıldızeli’yle aşk yaşadığını iddia etti. İkilinin paylaşımlarındaki koltuk ve oyuncak benzerliği, sosyal medya dedektiflerinin gözünden kaçmadı. Peki Milan Önder ve Özüm Yıldızeli gerçekten sevgili mi? Gelin, magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının nasıl ortaya çıktığına birlikte bakalım.

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Türkiye’nin yeni erkek müzik grubu CRUSH, daha ilk günden hem üyeleri hem de sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Türkiye’nin yeni erkek müzik grubu CRUSH, daha ilk günden hem üyeleri hem de sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Idol House Türkiye yarışmasının ardından kurulan yedi kişilik grubun kadrosunda Efe Şan, Arda Soydoğan, Miraç Fırat, Oğuzhan Çiftçi, Batu Cengiz, Barış Çağan ve Milan Önder yer alıyor. Kendi adlarını taşıyan “CRUSH!” şarkısıyla müzik dünyasına adım atan grup; dans koreografileri, üyelerinin farklı tarzları ve sosyal medyadaki güçlü hayran topluluklarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Grubun öne çıkan üyelerinden biri olan Milan Önder ise Idol House Türkiye sürecinde özellikle rap performansı ve sahne duruşuyla adından söz ettirmişti. Yarışmaya katılmadan önce de müzikle ilgilenen Milan, söz ve bestesi kendisine ait solo çalışmalar yayımlamıştı. Modellik alanında da deneyimi bulunan genç isim, çeşitli moda çekimleri ve reklam projelerinde kamera karşısına geçti. Yarışmanın finalinde CRUSH’ın resmi kadrosuna seçilmesiyle popülerliğini artıran Milan, bugün sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Milan Önder’in adı bu kez sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detaylarla, sevilen içerik üreticilerinden Özüm Yıldızeli’yle anılmaya başladı.

Milan Önder’in adı bu kez sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detaylarla, sevilen içerik üreticilerinden Özüm Yıldızeli’yle anılmaya başladı.

Instagram, TikTok ve YouTube için hazırladığı içeriklerle tanınan Özüm Yıldızeli; günlük yaşam, moda, makyaj ve “hazırlanma” videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Samimi tavırları ve günlük hayatından paylaştığı eğlenceli anlarla özellikle genç sosyal medya kullanıcıları arasında popüler hale gelen Yıldızeli, bugün Instagram’da yaklaşık 400 bin, YouTube’da ise 600 binden fazla kişi tarafından takip ediliyor.

Uzun süredir sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden biri olan Özüm, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bu kez ortaya atılan iddianın diğer tarafında, son dönemin en çok konuşulan erkek gruplarından CRUSH’ın üyesi Milan Önder vardı. İkili daha önce yan yana görüntülenmemiş ve aralarında bir ilişki olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmamış olsa da dikkatli sosyal medya kullanıcılarının yakaladığı küçük bir detay, yeni bir aşk söylentisinin fitilini ateşledi.

Milan Önder’in yaptığı bir paylaşımda görülen koltuk ve yastık detayı, takipçilerin gözünden kaçmadı.

Milan’ın sosyal medya hesabından yayımladığı bir fotoğrafı inceleyen kullanıcılar, arka plandaki koltuğun oldukça tanıdık göründüğünü fark etti. Söz konusu koltuğun rengi ve modeli, Özüm Yıldızeli’nin daha önce evinden yaptığı paylaşımlarda görülen koltukla büyük benzerlik taşıyordu. Üstelik koltuğun üzerinde duran oyuncak da Özüm’ün evindeki görüntülerde yer alan oyuncakla aynı görünüyordu.

İki ayrı paylaşımdaki detayları yan yana getiren sosyal medya dedektifleri, Milan’ın fotoğrafı Özüm Yıldızeli’nin evinde çekmiş olabileceğini öne sürdü. Koltuk ve oyuncağın birebir aynı olduğunu düşünenler, ikilinin bir süredir gözlerden uzak şekilde görüştüğü iddiasını ortaya attı. Bu karşılaştırmalar kısa sürede fan hesaplarına ve TikTok videolarına taşınırken “Yeni bir çift mi doğuyor?” yorumları da peş peşe geldi.

Bazı kullanıcılar yakalanan detayı “büyük bir dedektiflik başarısı” olarak yorumlarken bazıları ise benzer koltuk ve oyuncakların pek çok evde bulunabileceğini hatırlatarak bunun yalnızca bir tesadüf olabileceğini savundu. Şimdilik Özüm Yıldızeli ya da Milan Önder cephesinden aşk iddialarını doğrulayan veya yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla sosyal medyada hızla yayılan bu söylenti, yalnızca kullanıcıların iki paylaşım arasındaki benzerlikten yola çıkarak ortaya attığı bir iddia olarak kalmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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