CRUSH Grubu Üyesi Milan Önder ile Bir Influencer'ın Aşk Yaşadığı İddiaları Sosyal Medyada Olay Oldu!

Instagram, TikTok ve YouTube için hazırladığı içeriklerle tanınan Özüm Yıldızeli; günlük yaşam, moda, makyaj ve “hazırlanma” videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Samimi tavırları ve günlük hayatından paylaştığı eğlenceli anlarla özellikle genç sosyal medya kullanıcıları arasında popüler hale gelen Yıldızeli, bugün Instagram’da yaklaşık 400 bin, YouTube’da ise 600 binden fazla kişi tarafından takip ediliyor.

Uzun süredir sosyal medyanın yakından takip ettiği isimlerden biri olan Özüm, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bu kez ortaya atılan iddianın diğer tarafında, son dönemin en çok konuşulan erkek gruplarından CRUSH’ın üyesi Milan Önder vardı. İkili daha önce yan yana görüntülenmemiş ve aralarında bir ilişki olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmamış olsa da dikkatli sosyal medya kullanıcılarının yakaladığı küçük bir detay, yeni bir aşk söylentisinin fitilini ateşledi.

Milan Önder’in yaptığı bir paylaşımda görülen koltuk ve yastık detayı, takipçilerin gözünden kaçmadı.

Milan’ın sosyal medya hesabından yayımladığı bir fotoğrafı inceleyen kullanıcılar, arka plandaki koltuğun oldukça tanıdık göründüğünü fark etti. Söz konusu koltuğun rengi ve modeli, Özüm Yıldızeli’nin daha önce evinden yaptığı paylaşımlarda görülen koltukla büyük benzerlik taşıyordu. Üstelik koltuğun üzerinde duran oyuncak da Özüm’ün evindeki görüntülerde yer alan oyuncakla aynı görünüyordu.

İki ayrı paylaşımdaki detayları yan yana getiren sosyal medya dedektifleri, Milan’ın fotoğrafı Özüm Yıldızeli’nin evinde çekmiş olabileceğini öne sürdü. Koltuk ve oyuncağın birebir aynı olduğunu düşünenler, ikilinin bir süredir gözlerden uzak şekilde görüştüğü iddiasını ortaya attı. Bu karşılaştırmalar kısa sürede fan hesaplarına ve TikTok videolarına taşınırken “Yeni bir çift mi doğuyor?” yorumları da peş peşe geldi.

Bazı kullanıcılar yakalanan detayı “büyük bir dedektiflik başarısı” olarak yorumlarken bazıları ise benzer koltuk ve oyuncakların pek çok evde bulunabileceğini hatırlatarak bunun yalnızca bir tesadüf olabileceğini savundu. Şimdilik Özüm Yıldızeli ya da Milan Önder cephesinden aşk iddialarını doğrulayan veya yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla sosyal medyada hızla yayılan bu söylenti, yalnızca kullanıcıların iki paylaşım arasındaki benzerlikten yola çıkarak ortaya attığı bir iddia olarak kalmaya devam ediyor.