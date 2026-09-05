Yıllardır Gözlerden Uzak Aşk Yaşayan Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün Düğün Tarihi Belli Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yıllardır gözlerden uzakta aşk yaşadıkları konuşulan Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Daha önce Güney Fransa’da gizlice evlendikleri ve Miami’de nikah masasına oturacakları iddia edilen çift, bu kez oldukça net bir düğün tarihiyle gündemde. Magazin Burada’nın haberine göre Sibel Can ve Emir Sarıgül, 17 Eylül’de Marmaris’te dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 500 davetlinin katılacağı öne sürülen görkemli organizasyonun ayrıntıları da şimdiden belli olmaya başladı!
Kaynak: Magazin Burada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en güçlü seslerinden Sibel Can, özel hayatıyla da yıllardır magazin dünyasının yakın takibinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün yıllardır gözlerden uzakta bir ilişki yaşadığı konuşuluyordu.
Magazin Burada’nın haberine göre Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün nikah tarihi belli oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın