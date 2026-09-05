Yıllardır Gözlerden Uzak Aşk Yaşayan Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün Düğün Tarihi Belli Oldu!

Henüz çok genç yaşlarda sahne dünyasına adım atan Sibel Can, güçlü sesi, sahne performansları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından biri haline geldi. “Padişah”, “Çakmak Çakmak”, “Kış Masalı”, “Lale Devri” ve “Bil Diye Söylüyorum” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçının özel hayatı da kariyeri kadar merak edildi.

Sibel Can ilk evliliğini 1988 yılında oyuncu ve sunucu Hakan Ural’la yaptı. Uzun yıllar magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik, 1999 yılında boşanmayla sonuçlandı.

Ünlü sanatçı ikinci evliliğini ise 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt’le gerçekleştirdi. Bu evlilikten Emir adında bir oğlu olan Sibel Can, 10 yıllık beraberliğin ardından 2010 yılında Aksüt’ten boşandı. İki evliliğinden üç çocuk sahibi olan sanatçı, ikinci boşanmasının ardından bir daha nikah masasına oturmadı.

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzakta tutmayı tercih eden Sibel Can’ın adı ilerleyen yıllarda pek çok aşk iddiasıyla anılsa da bunların hiçbiri evlilikle sonuçlanmadı. Ta ki uzun süredir birlikte olduğu öne sürülen Emir Sarıgül hakkındaki yeni iddia ortaya atılana kadar!