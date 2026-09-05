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Yıllardır Gözlerden Uzak Aşk Yaşayan Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün Düğün Tarihi Belli Oldu!

Yıllardır Gözlerden Uzak Aşk Yaşayan Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün Düğün Tarihi Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 09:31
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Yıllardır gözlerden uzakta aşk yaşadıkları konuşulan Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Daha önce Güney Fransa’da gizlice evlendikleri ve Miami’de nikah masasına oturacakları iddia edilen çift, bu kez oldukça net bir düğün tarihiyle gündemde. Magazin Burada’nın haberine göre Sibel Can ve Emir Sarıgül, 17 Eylül’de Marmaris’te dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 500 davetlinin katılacağı öne sürülen görkemli organizasyonun ayrıntıları da şimdiden belli olmaya başladı!

Kaynak: Magazin Burada

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Türkiye’nin en güçlü seslerinden Sibel Can, özel hayatıyla da yıllardır magazin dünyasının yakın takibinde.

Türkiye’nin en güçlü seslerinden Sibel Can, özel hayatıyla da yıllardır magazin dünyasının yakın takibinde.

Henüz çok genç yaşlarda sahne dünyasına adım atan Sibel Can, güçlü sesi, sahne performansları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından biri haline geldi. “Padişah”, “Çakmak Çakmak”, “Kış Masalı”, “Lale Devri” ve “Bil Diye Söylüyorum” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü sanatçının özel hayatı da kariyeri kadar merak edildi.

Sibel Can ilk evliliğini 1988 yılında oyuncu ve sunucu Hakan Ural’la yaptı. Uzun yıllar magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik, 1999 yılında boşanmayla sonuçlandı.

Ünlü sanatçı ikinci evliliğini ise 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt’le gerçekleştirdi. Bu evlilikten Emir adında bir oğlu olan Sibel Can, 10 yıllık beraberliğin ardından 2010 yılında Aksüt’ten boşandı. İki evliliğinden üç çocuk sahibi olan sanatçı, ikinci boşanmasının ardından bir daha nikah masasına oturmadı.

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzakta tutmayı tercih eden Sibel Can’ın adı ilerleyen yıllarda pek çok aşk iddiasıyla anılsa da bunların hiçbiri evlilikle sonuçlanmadı. Ta ki uzun süredir birlikte olduğu öne sürülen Emir Sarıgül hakkındaki yeni iddia ortaya atılana kadar!

Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün yıllardır gözlerden uzakta bir ilişki yaşadığı konuşuluyordu.

Sibel Can ile Emir Sarıgül’ün yıllardır gözlerden uzakta bir ilişki yaşadığı konuşuluyordu.

Sibel Can’ın uzun zamandır birlikte olduğu öne sürülen Emir Sarıgül, siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu. İş dünyasında faaliyet gösteren Emir Sarıgül, 2008 yılında Fatoş Altınbaş’la evlenmiş; çiftin evliliği 2019 yılında sona ermişti.

Emir Sarıgül’ün boşanmasının ardından Sibel Can’la aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerinde sık sık gündeme gelmeye başladı. İkili uzun süre ilişkileri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ve birlikte görüntü vermemeye özellikle dikkat etti. Bu nedenle yıllarca konuşulan aşk, tarafların açık bir ilanından çok kulis bilgileri ve aralıklarla ortaya çıkan görüntüler üzerinden ilerledi.

Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün birlikte çıktıkları Fransa Rivierası tatilinden dönerken Nice Havalimanı’nda görüntülenmesi, uzun süredir devam eden aşk iddialarını yeniden güçlendirdi. Ardından İstanbul’da bir restoranda baş başa yemek yerken objektiflere yansıyan ikili, birlikteliklerini kameralardan uzak yaşamaya devam etti.

Çift hakkında bugüne kadar birden fazla evlilik iddiası da ortaya atıldı. Önce Güney Fransa’da gizlice evlendikleri konuşuldu, ardından 2025 yılında sessiz sedasız nikah masasına oturdukları ileri sürüldü. Ancak o dönem yayılan haberler Sibel Can cephesi tarafından yalanlandı. Hatta sanatçının basın danışmanı, nikah kıydığı iddia edilen saatlerde Sibel Can’ın sahnede olduğunu açıklamıştı.

2026 yılında ise bu kez çiftin Miami’de evlenmeye hazırlandığı iddiası gündeme geldi. Nikahın Miami’deki Türk Konsolosluğu’nda kıyılacağı dahi öne sürüldü fakat taraflardan bu konuda da resmi bir doğrulama gelmedi. Yıllardır her evlilik söylentisinde sessizliklerini koruyan çiftle ilgili bu kez çok daha somut bir tarih ortaya atıldı!

Magazin Burada’nın haberine göre Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün nikah tarihi belli oldu!

Magazin Burada’nın haberine göre Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün nikah tarihi belli oldu!

Magazin Burada’nın haberine göre uzun yıllardır gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Sibel Can ve Emir Sarıgül, birlikteliklerini sonunda evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Daha önce nikah için Miami’yi tercih edecekleri öne sürülen çiftin rotasını Türkiye’ye çevirdiği iddia edildi. Haberde yer alan bilgilere göre Sibel Can ve Emir Sarıgül, 17 Eylül 2026 tarihinde Marmaris’te nikah masasına oturacak.

Çiftin düğünü için oldukça kalabalık ve görkemli bir organizasyon hazırlandığı da öne sürülen detaylar arasında. Sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından yaklaşık 500 davetlinin katılmasının beklendiği nikahı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün kıyacağı iddia edildi.

Emir Sarıgül’ün babası Mustafa Sarıgül’ün de oğlunun evlilik kararına onay verdiği ve düğün hazırlıklarının hızla devam ettiği ileri sürüldü. Böylece daha önce Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında ortaya atılan ancak yalanlanan “gizli nikah” söylentilerinin aksine bu kez tarih, şehir ve davetli sayısı gibi ayrıntılar da paylaşılmış oldu.

2010 yılında Sulhi Aksüt’ten boşanan ve o günden bu yana nikah masasına oturmayan Sibel Can için bu evlilik üçüncü olacak. Emir Sarıgül ise Fatoş Altınbaş’la sona eren evliliğinin ardından ikinci kez dünyaevine girecek.

Yine de Sibel Can veya Emir Sarıgül cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmediğini özellikle belirtelim. Yıllardır haklarında sayısız evlilik haberi çıkan çiftin bu kez gerçekten 17 Eylül’de nikah masasına oturup oturmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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