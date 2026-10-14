Kendisine Gelen 3 Senaryonun Konusu Aynı Çıkınca Selçuk Yöntem Dizi Sektörüne Sitem Etti

Aşk-ı Memnu'daki Adnan Ziyagil rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, bu kez dizi sektörünün gidişatına dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. Usta oyuncu, son dönemde kendisine ulaşan projelerde hep aynı sorunla karşılaştığını anlattı.

Yöntem'in sözlerine göre geçen yıl masasına gelen üç ayrı senaryo, aslında tek bir hikâyeydi. Karakter isimleri dışında projeler arasında bir fark yoktu. Usta oyuncu, durumu şu sözlerle özetledi:

'Bana geçen yıl üç senaryo geldi, üçünün de konusu aynıydı; sadece isimler değişikti. Birisi ne oynuyorsa herkes aynı şeyi oynamak zorunda değil.'