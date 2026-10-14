Kendisine Gelen 3 Senaryonun Konusu Aynı Çıkınca Selçuk Yöntem Dizi Sektörüne Sitem Etti
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Aşk-ı Memnu’nun Adnan Bey’i Selçuk Yöntem, dizi sektöründeki tekdüzeliğe sessiz kalmadı. Usta oyuncu, geçen yıl kendisine gelen üç senaryonun da aynı konuyu işlediğini, aralarındaki tek farkın karakter isimleri olduğunu söyledi. Aşk-ı Memnu’nun ardından art arda üç konak dizisi teklif edildiğini de anlatan Yöntem, aynı rollerin oyuncuya hiçbir şey katmadığını vurguladı.
KAYNAK: Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler
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Selçuk Yöntem, geçen yıl kendisine gelen üç senaryonun da aynı konuyu işlediğini söyledi.
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Aşk-ı Memnu'nun ardından usta oyuncuya üç ayrı konak dizisi teklif edildi.
Selçuk Yöntem'e göre derin konular dururken aynı rolleri oynamak oyuncuya hiçbir şey katmıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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