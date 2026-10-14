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Kendisine Gelen 3 Senaryonun Konusu Aynı Çıkınca Selçuk Yöntem Dizi Sektörüne Sitem Etti

Kendisine Gelen 3 Senaryonun Konusu Aynı Çıkınca Selçuk Yöntem Dizi Sektörüne Sitem Etti

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 11:39
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Aşk-ı Memnu’nun Adnan Bey’i Selçuk Yöntem, dizi sektöründeki tekdüzeliğe sessiz kalmadı. Usta oyuncu, geçen yıl kendisine gelen üç senaryonun da aynı konuyu işlediğini, aralarındaki tek farkın karakter isimleri olduğunu söyledi. Aşk-ı Memnu’nun ardından art arda üç konak dizisi teklif edildiğini de anlatan Yöntem, aynı rollerin oyuncuya hiçbir şey katmadığını vurguladı.

KAYNAK: Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler

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Selçuk Yöntem, geçen yıl kendisine gelen üç senaryonun da aynı konuyu işlediğini söyledi.

Selçuk Yöntem, geçen yıl kendisine gelen üç senaryonun da aynı konuyu işlediğini söyledi.

Aşk-ı Memnu'daki Adnan Ziyagil rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, bu kez dizi sektörünün gidişatına dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. Usta oyuncu, son dönemde kendisine ulaşan projelerde hep aynı sorunla karşılaştığını anlattı.

Yöntem'in sözlerine göre geçen yıl masasına gelen üç ayrı senaryo, aslında tek bir hikâyeydi. Karakter isimleri dışında projeler arasında bir fark yoktu. Usta oyuncu, durumu şu sözlerle özetledi:

'Bana geçen yıl üç senaryo geldi, üçünün de konusu aynıydı; sadece isimler değişikti. Birisi ne oynuyorsa herkes aynı şeyi oynamak zorunda değil.'

Aşk-ı Memnu'nun ardından usta oyuncuya üç ayrı konak dizisi teklif edildi.

Aşk-ı Memnu'nun ardından usta oyuncuya üç ayrı konak dizisi teklif edildi.

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, 2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya ile aynı kadroyu paylaşan Yöntem, Boğaz kıyısındaki Ziyagil yalısında geçen dizide ailenin reisi Adnan Bey'e hayat vermişti.

Fenomen dizinin ardından gelen teklifler ise usta oyuncunun beklediği çeşitliliği getirmedi. Yöntem, Aşk-ı Memnu'dan sonra kendisine art arda aynı türden projeler önerildiğini söyledi:

'Aşk-ı Memnu'dan sonra bana üç tane konak dizisi geldi.'

Üstelik bu sözler, Yöntem'in yakın zamanda anlattığı bir başka dezavantajla da örtüşüyor. Usta oyuncu kısa süre önce, karakterlerle kurulan güçlü özdeşleşme nedeniyle Aşk-ı Memnu kadrosuyla bir daha aynı işte buluşamadıklarını açıklamıştı.

Selçuk Yöntem'e göre derin konular dururken aynı rolleri oynamak oyuncuya hiçbir şey katmıyor.

Selçuk Yöntem'e göre derin konular dururken aynı rolleri oynamak oyuncuya hiçbir şey katmıyor.

Selçuk Yöntem'in eleştirisi yalnızca kendi kariyeriyle sınırlı kalmadı. Usta oyuncu, derin konular dururken aynı rollerin tekrar tekrar oynanmasının oyuncuyu geliştirmediğini vurguladı:

'Çok derin konularımız varken aynı roller oyuncuya hiçbir şey katmıyor.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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