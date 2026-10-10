Okullu Oyuncular Kötüye, Yakışıklılar Başrole: Erdem Kaynarca Sektördeki Alışkanlığı Anlattı
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Sinan Canan’ın Açık Beyin programına konuk olan Erdem Kaynarca, dizilerde kötü karakterlerin neden başrolün önüne geçtiğini anlattı. Oyuncuya göre sebep basit: Kötü karakterin çok daha fazla malzemesi var. Kaynarca, iyi karakterleri oynarken sette yaşadığı bir doğaçlama anısını da paylaştı. Okullu oyuncuların kötü karakterlere, oyunculuk tecrübesi daha az olan yakışıklı isimlerin ise başrole verildiğini söyledi.
KAYNAK: Sinan Canan'la Açık Beyin
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Erdem Kaynarca'ya göre kötü karakterin elinde çok daha fazla malzeme var
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Sette başrole dokunan oyuncunun doğaçlaması yönetmenin "Ona dokunamaz" uyarısıyla kesilmiş
Kaynarca'ya göre okullu oyuncular kötü karaktere, yakışıklı isimler başrole veriliyor
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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