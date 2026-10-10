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Okullu Oyuncular Kötüye, Yakışıklılar Başrole: Erdem Kaynarca Sektördeki Alışkanlığı Anlattı

Okullu Oyuncular Kötüye, Yakışıklılar Başrole: Erdem Kaynarca Sektördeki Alışkanlığı Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.10.2026 - 13:34
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Sinan Canan’ın Açık Beyin programına konuk olan Erdem Kaynarca, dizilerde kötü karakterlerin neden başrolün önüne geçtiğini anlattı. Oyuncuya göre sebep basit: Kötü karakterin çok daha fazla malzemesi var. Kaynarca, iyi karakterleri oynarken sette yaşadığı bir doğaçlama anısını da paylaştı. Okullu oyuncuların kötü karakterlere, oyunculuk tecrübesi daha az olan yakışıklı isimlerin ise başrole verildiğini söyledi.

KAYNAK: Sinan Canan'la Açık Beyin

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Erdem Kaynarca'ya göre kötü karakterin elinde çok daha fazla malzeme var

Erdem Kaynarca'ya göre kötü karakterin elinde çok daha fazla malzeme var

Sinan Canan'ın sunduğu Açık Beyin programına konuk olan Erdem Kaynarca, kötü karakterlerin neden öne geçtiğini kendi set deneyimleriyle anlattı.

Kaynarca'ya göre meselenin özü basit: Kötü karakterin oynayacak daha fazla malzemesi var. Oyuncu, bunun büyük ölçüde iyi karakterlerin nasıl yazıldığıyla ilgili olabileceğini söyledi. Kendini bu açıdan şanslı gördüğünü belirten Kaynarca, sektörde hem iyi hem kötü karakterleri canlandırma fırsatı bulduğunu hatırlattı. Ancak iyi karakterlerin genellikle 'dokunulmaz' ve 'dümdüz' yazıldığını, bu yüzden de sıkıcı kaldığını düşünüyor.

Sette başrole dokunan oyuncunun doğaçlaması yönetmenin "Ona dokunamaz" uyarısıyla kesilmiş

Sette başrole dokunan oyuncunun doğaçlaması yönetmenin "Ona dokunamaz" uyarısıyla kesilmiş

Erdem Kaynarca, düşüncesini sette yaşadığı bir anıyla örneklendirdi. İyi karakteri oynadığı bir sahnede, en yakın arkadaşını canlandıran oyuncu doğaçlama yaparak kolundan tutmuş ve 'Hadi gidiyoruz!' demiş.

Peki ardından ne oldu? Yönetmen sahneyi hemen durdurmuş: 'Dur, dur, dur! Ona dokunamaz.' Kaynarca'ya göre sebep belliydi: Başrolün imajı zarar görmesin diye o doğal an engellenmişti. Oyuncu bu duruma 'Böyle sıkıcı bir adam nasıl dokunamaz? Kanka tutar, çeker.' sözleriyle tepki gösterdi.

Üstelik bu tek seferlik bir durum değil. Kaynarca'nın anlattığına göre üç kişilik, dört sayfalık bir sahnede diğer iki karakter sürekli konuşuyor. Başrole ise yalnızca 'Hı hı, tamam.' ya da 'Hayır, olmaz!' gibi kısa replikler kalıyor. Böyle olunca da başrol, oyuncunun deyişiyle 'göğüslenen ve gururla duran adama' dönüşüyor.

Kaynarca'ya göre okullu oyuncular kötü karaktere, yakışıklı isimler başrole veriliyor

Kaynarca'ya göre okullu oyuncular kötü karaktere, yakışıklı isimler başrole veriliyor

Erdem Kaynarca, bunun her yerde böyle olmadığını söyledi. Ancak ona göre bizde başrol karakterlerini çok fazla yetenek gerektirmeyecek şekilde yazma alışkanlığı olabilir.

Oyuncunun dikkat çeken bir başka tespiti oyuncu seçimine dairdi. Kaynarca'ya göre oyunculuk eğitimi almış, yani 'okullu' oyuncular genellikle kötü karakterlere veriliyor. Oyunculuk tecrübesi daha az olan 'yakışıklı ve güzel' isimler ise başrole yerleştiriliyor. Öyle olunca da malzemenin ve ustalığın hangi tarafta toplandığı ekrana kendiliğinden yansıyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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