Okullu Oyuncular Kötüye, Yakışıklılar Başrole: Erdem Kaynarca Sektördeki Alışkanlığı Anlattı

Erdem Kaynarca, düşüncesini sette yaşadığı bir anıyla örneklendirdi. İyi karakteri oynadığı bir sahnede, en yakın arkadaşını canlandıran oyuncu doğaçlama yaparak kolundan tutmuş ve 'Hadi gidiyoruz!' demiş.

Peki ardından ne oldu? Yönetmen sahneyi hemen durdurmuş: 'Dur, dur, dur! Ona dokunamaz.' Kaynarca'ya göre sebep belliydi: Başrolün imajı zarar görmesin diye o doğal an engellenmişti. Oyuncu bu duruma 'Böyle sıkıcı bir adam nasıl dokunamaz? Kanka tutar, çeker.' sözleriyle tepki gösterdi.

Üstelik bu tek seferlik bir durum değil. Kaynarca'nın anlattığına göre üç kişilik, dört sayfalık bir sahnede diğer iki karakter sürekli konuşuyor. Başrole ise yalnızca 'Hı hı, tamam.' ya da 'Hayır, olmaz!' gibi kısa replikler kalıyor. Böyle olunca da başrol, oyuncunun deyişiyle 'göğüslenen ve gururla duran adama' dönüşüyor.