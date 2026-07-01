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Basmati, Baldo, Siyah... Uzman Diyetisyen En Sağlıklı Pirinç Türünü Açıkladı

Basmati, Baldo, Siyah... Uzman Diyetisyen En Sağlıklı Pirinç Türünü Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 16:24
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Pirinç, dünyanın en çok tüketilen temel besinlerinden biri. Özellikle Türkiye'de sofralardan eksik olmuyor. Çeşit çeşit pilavlar, sarmalar, dolmalar... Peki ama market raflarında gördüğümüz o çok çeşitli pirinçlerden hangisi en sağlıklı olanı? Alışık olduğumuz beyaz pirinç mi, bulgura benzeyen kahverengi pirinç mi yoksa Doğu'nun lezzetlerini evimize getiren siyah pirinç mi? Tabii bir de son zamanların favorisi basmati pirinç var!

İşte uzman diyetisyen Sevim Akkök'ün videosuna göre, en sağlıklı pirinç türleri.

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Pirinç denince aklımıza artık sadece beyaz pirinç gelmiyor.

Pirinç denince aklımıza artık sadece beyaz pirinç gelmiyor.

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan pirinç, uzun bir süredir mutfaklarımızdaki sarsılmaz yerini koruyor. Dünyanın birçok kültüründe temel besin olarak tüketilen pirinç, tatlılardan pilava, çorbalardan ana yemeklere kadar geniş bir kullanım alanına sahip. 

Pirinç denince aklımıza genellikle beyaz pirinç gelse de aslında günümüzde pek çok çeşit pirince ulaşmak mümkün. Kahverengi, siyah, basmati, baldo... Her birinin de birbirinden farklı bir lezzeti ve faydası var. 

Örneğin kimi pirinç türü mineral açısından daha zenginken kimi pirinç türü ise daha düşük glisemik indekse sahip olmasıyla öne çıkıyor. 

Peki en sağlıklı pirinç türü hangisi?

Kahverengi pirinç

Kahverengi pirinç

Halk arasında esmer pirinç olarak da bilinen kahverengi pirinç, beyaz pirince göre işlenmemiş, besin değeri oldukça yüksek ve tam tahıllı bir türdür. Beyaz pirinçten farkı, dışındaki besleyici kepek ve öz (rüşeym) tabakalarının ayrıştırılmamış olmasıdır. Tam tahıl grubunda yer alır. Kahverengi pirinç, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Flavonoid içerir. 

Apigenin, kuersetin ve luteolin gibi maddeler, bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve hastalıklardan korunmaya yardımcı olur. 

Kahverengi pirincin en önemli özelliği, beyaz pirince göre daha düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Bu sayede kan şekerini daha yavaş yükseltir, diyabet riskinin yönetimine katkı sağlayabilir ve okluk hissini uzatır. 

İçeriğindeki lif sayesinde bağırsak sağlığını destekler, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur. 

Ancak kahverengi pirincin pişme süresi, beyaz pirince göre çok daha uzundur. Sert yapısını yumuşatmak için pişirmeden önce en az 30 dakika ılık suda bekletilmesi tavsiye edilir. Daha sonra kısık ateşte, suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık 35-45 dakika pişirilmelidir.

Siyah pirinç

Siyah pirinç

Siyah pirinç, namıdiğer 'Yasak Pirinç' antik Çin’de besin değerinin yüksekliği ve az bulunması nedeniyle sadece imparatorlar ve soylular tarafından tüketilebildiği için bu adı almıştır. Günümüzde ise mutfakların en prestijli, en sağlıklı tam tahıllarından biri olarak kabul edilir. Kahverengi pirinç gibi işlenmemiş bir tam tahıldır, ancak onu diğer tüm pirinçlerden ayıran çok özel güçleri vardır.

Siyah pirinç, pirinç çeşitleri arasında antioksidan bakımından en zengin tür olarak tanıtılır. Antioksidanlar, serbest radikallerin oluşturduğu hasarı azaltır, hücreleri korur, hastalıklara yakalanma riskini azaltır. 

Bu pirince siyah rengini veren madde, antosiyanin'dir. Antosiyanin açısından zengin beslenmenin özellikle bazı kanser türlerine karşı koruyucu olabileceği belirtiliyor.

Tabii tek faydaları bunlar değil. Siyah pirinç aynı zamanda bağırsak sağlığını destekler ve kalp sağlığı için çok faydalıdır.

Kırmızı pirinç

Kırmızı pirinç

Kırmızı pirinci Türkiye'de bulmak biraz zor olsa da sağlıklı bir pirinç türüdür. Tıpkı kahverengi ve siyah pirinç gibi dış kabuğu (kepeği) ayrıştırılmamış, besin değeri son derece yüksek bir diğer tam tahıldır. Kendine has kızıl-kahve rengini, içeriğindeki güçlü antioksidanlar olan proantosiyanidinlerden alır. Son yıllarda farklı ülkelerde çok popüler olmuştur.

Kırmızı pirinç, beyaz pirince göre daha fazla lif, protein, vitamin ve mineral içerir. Bazı araştırmalar, kırmızı pirincin siyah pirinçten bile daha yüksek flavonoid içerebildiğini gösteriyor. Bu tür pirinç, oksidatif stresi azaltmaya yardımcı oluyor, antiinflamatuar etki gösteriyor ve hücre hasarını azaltabiliyor.

Peki beyaz pirinç zararlı mı?

Peki beyaz pirinç zararlı mı?

Beyaz pirinçte, kepek ve rüşeym kısımları çıkartılıyor ve geriye nişastalı kısım kalıyor. 

Bu nedenle diğer pirinçlere göre:

  • Daha az lif içeriyor.

  • Daha az vitamin içeriyor.

  • Daha az mineral içeriyor.

  • Daha az antioksidan içeriyor.

Ayrıca glisemik indeksi diğer pirinçlere göre daha yüksek olduğu için kan şekerini daha hızlı yükseltebiliyor. 

Diyetisyen Sevim Akkök'e göre, beyaz pirince 'sağlıksız' demek de tamamen doğru değil. Beyaz pirinçte arsenik miktarı diğer pirinç çeşitlerine göre daha düşük olabilir. Ayrıca beyaz pirinci daha yararlı hale getirmek mümkündür. 

Son olarak basmati pirince bakalım!

Basmati, uzun taneli, aromatik bir yapıya sahip pirinç türüdür. Normal beyaz pirince göre daha düşük glisemik indekse sahiptir ve daha fazla lif içerir.  

Sonuç olarak:

En sağlıklı pirinç, tek bir tür değildir ancak işlenmemiş veya daha az işlenmiş pirinçler besin değeri açısından genel olarak daha avantajlıdır.

  • Kahverengi pirinç: Lif, vitamin ve mineral açısından zengin; düşük glisemik indeksli.

  • Siyah pirinç: Antioksidan bakımından en güçlü seçeneklerden biri.

  • Kırmızı pirinç: Yüksek antioksidan ve lif içeriğiyle öne çıkıyor.

  • Basmati pirinci: Beyaz pirince göre daha düşük glisemik indeksli iyi bir alternatif.

  • Beyaz pirinç: Besin öğeleri bakımından daha fakir olsa da arsenik içeriğinin daha düşük olabilmesi ve zenginleştirilmiş çeşitlerinin bulunması gibi avantajları var.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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