Basmati, Baldo, Siyah... Uzman Diyetisyen En Sağlıklı Pirinç Türünü Açıkladı

Halk arasında esmer pirinç olarak da bilinen kahverengi pirinç, beyaz pirince göre işlenmemiş, besin değeri oldukça yüksek ve tam tahıllı bir türdür. Beyaz pirinçten farkı, dışındaki besleyici kepek ve öz (rüşeym) tabakalarının ayrıştırılmamış olmasıdır. Tam tahıl grubunda yer alır. Kahverengi pirinç, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Flavonoid içerir.

Apigenin, kuersetin ve luteolin gibi maddeler, bağışıklık sisteminin desteklenmesine ve hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

Kahverengi pirincin en önemli özelliği, beyaz pirince göre daha düşük glisemik indekse sahip olmasıdır. Bu sayede kan şekerini daha yavaş yükseltir, diyabet riskinin yönetimine katkı sağlayabilir ve okluk hissini uzatır.

İçeriğindeki lif sayesinde bağırsak sağlığını destekler, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkıda bulunur.

Ancak kahverengi pirincin pişme süresi, beyaz pirince göre çok daha uzundur. Sert yapısını yumuşatmak için pişirmeden önce en az 30 dakika ılık suda bekletilmesi tavsiye edilir. Daha sonra kısık ateşte, suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık 35-45 dakika pişirilmelidir.