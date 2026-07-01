Basmati, Baldo, Siyah... Uzman Diyetisyen En Sağlıklı Pirinç Türünü Açıkladı
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Pirinç, dünyanın en çok tüketilen temel besinlerinden biri. Özellikle Türkiye'de sofralardan eksik olmuyor. Çeşit çeşit pilavlar, sarmalar, dolmalar... Peki ama market raflarında gördüğümüz o çok çeşitli pirinçlerden hangisi en sağlıklı olanı? Alışık olduğumuz beyaz pirinç mi, bulgura benzeyen kahverengi pirinç mi yoksa Doğu'nun lezzetlerini evimize getiren siyah pirinç mi? Tabii bir de son zamanların favorisi basmati pirinç var!
İşte uzman diyetisyen Sevim Akkök'ün videosuna göre, en sağlıklı pirinç türleri.
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Pirinç denince aklımıza artık sadece beyaz pirinç gelmiyor.
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Kahverengi pirinç
Siyah pirinç
Kırmızı pirinç
Peki beyaz pirinç zararlı mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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