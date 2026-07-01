Sıcak Havalarda Bu Hatayı Yapıyorsanız Dikkat: Böbrekleriniz Taş Üretiyor Olabilir!

Yaz aylarında böbrek taşı vakalarının zirve yapmasındaki en önemli neden, yetersiz sıvı alımı ve aşırı sıvı kaybı nedeniyle oluşan kronik dehidrasyon. Hava sıcaklığı arttıkça, insan vücudu iç sıcaklığını 36.5°C civarında sabit tutabilmek için terleme mekanizmasını devreye sokar. Bu süreçte farkında olmasak bile solunum ve deri yoluyla litrelerce su kaybederiz.

Eğer kaybedilen bu hayati sıvı, gün içinde su tüketilerek yerine konmazsa, beyindeki hipotalamus bölgesi böbreklere 'idrarı konsantre et ve suyu tut' emri verir.

Böbreklerin suyu geri emmesiyle birlikte üretilen idrar miktarı ciddi şekilde azalır ve idrarın rengi koyu sarıya döner. Bu ultra-konsantre kimyasal ortamda, idrarın içinde normalde çözünmüş halde bulunan ve idrarla atılması gereken kalsiyum, oksalat, ürik asit ve fosfat gibi mineraller birbirine çok daha kolay tutunur.

Tıpkı bir bardak suya aşırı tuz atıldığında dibe çökmesi gibi, idrardaki bu maddeler de aşırı doymuşluk (süpersatürasyon) noktasına ulaşarak önce mikroskobik kristalleri, bu kristallerin birleşmesiyle de zamanla idrar kanallarını tıkayan böbrek taşlarını oluşturur.