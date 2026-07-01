Sıcak Havalarda Bu Hatayı Yapıyorsanız Dikkat: Böbrekleriniz Taş Üretiyor Olabilir!
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Havaların ısınmasıyla herkes 'tatil' modunu açtı. Ancak sıcak havalar, bazı hastalık risklerini de beraberinde getiriyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve hamilelerin yaz aylarında dikkatli olması gerekiyor. Yaz aylarında riski artan hastalıkların başında, tıp dünyasında 'nefrolitiazis' olarak bilinen böbrek taşları geliyor.
Klinik araştırmalar ve üroloji uzmanlarının verileri, hava sıcaklıklarının zirve yaptığı Haziran-Ağustos döneminde şiddetli böbrek ağrısı şikayetiyle başvuran hasta sayısında artış olduğunu gösteriyor.
Peki ne yapmak gerekiyor?
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Yaz aylarında böbrek taşı oluşumunda artış görülüyor.
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Susuzluk, böbrek taşlarının oluşmasının tek nedeni değil.
Yazın değişen beslenme alışkanlarımız da birer etken.
Peki ne yapmak gerekir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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