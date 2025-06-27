Üç Dakikada 200 Bin Sipariş! Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili Tarihi Rekoru Kırarak Otomotiv Dünyasını Sarstı

Elektrikli spor aracı YU7 için üç dakikada 200 bin ön sipariş alındı. Xiaomi’nin hisseleri bu rekor siparişle birlikte Hong Kong Borsası’da tarihi yükselişe seyirci oldu.

Xiaomi’nin hisseleri 61.45 Hong Kong doları ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Gün içindeki artış yüzde 8’i buldu.

Çin’de otomotiv pazarını sarsan bu siparişler Tesla’nın Model Y aracıyla rekabet edecek konuma geldi. YU7 isimli elektrikli spor otomobil 35 bin 370 dolardan satılacak.