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Üç Dakikada 200 Bin Sipariş! Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili Tarihi Rekoru Kırarak Otomotiv Dünyasını Sarstı

Üç Dakikada 200 Bin Sipariş! Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili Tarihi Rekoru Kırarak Otomotiv Dünyasını Sarstı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 22:18

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni elektrik spor aracını kullanıcıya sundu. Ancak şirket hiç beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Tam üç dakikada elektrikli otomobil 200 bin ön sipariş aldı. Xiaomi hisseleri bu siparişlerle birlikte tarihi rekorunu kırdı.

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Xiaomi’nin yeni elektrikli spor aracı otomotiv dünyasını altüst etti.

Xiaomi’nin yeni elektrikli spor aracı otomotiv dünyasını altüst etti.

Elektrikli spor aracı YU7 için üç dakikada 200 bin ön sipariş alındı. Xiaomi’nin hisseleri bu rekor siparişle birlikte Hong Kong Borsası’da tarihi yükselişe seyirci oldu.

Xiaomi’nin hisseleri 61.45 Hong Kong doları ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Gün içindeki artış yüzde 8’i buldu. 

Çin’de otomotiv pazarını sarsan bu siparişler Tesla’nın Model Y aracıyla rekabet edecek konuma geldi. YU7 isimli elektrikli spor otomobil 35 bin 370 dolardan satılacak.

Otomotiv pazarında yerini sağlamlaştırması bekleniyor.

Otomotiv pazarında yerini sağlamlaştırması bekleniyor.

Goldman Sachs analistleri, Xiaomi'nin YU7 modeline yönelik tüketici ilgisinin beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleştiğini dile getirdi. Bu ilginin, markanın Çin’deki üst segment otomobil pazarındaki güçlü konumunu daha da sağlamlaştıracağı öngörülüyor. Ayrıca analistler, bu gelişmeler doğrultusunda Xiaomi hisseleri için fiyat tahminlerini yüzde 6 oranında yukarı yönlü güncellediklerini açıkladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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