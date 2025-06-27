Asgari Ücrete Ara Zam Var mı? Milyonlarca Vatandaşı Üzecek Haberi ABD'li Bloomberg Verdi

Ocak 2025'te 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücret beklentinin altında kaldı. Asgari ücretle birlikte yapılan zamlar maaşın cebe girmeden buharlaşmasına neden oldu. Temmuz ayında emeklinin maaşına zam yapılacak. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşların asgari ücrete zam umudu da artmış oldu. Hükümetten asgari ücrete zamma dair resmi bir açıklama veya yeşil ışık gelmezken ekonomistler de ara zammın umut edilmemesi gerektiğini belirtiyor.