Asgari Ücrete Ara Zam Var mı? Milyonlarca Vatandaşı Üzecek Haberi ABD'li Bloomberg Verdi
Asgari ücret Ocak 2025’te 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Bu rakam çalışanlar için büyük hayal kırıklığı olurken milyonlarca vatandaş ara zam beklentisi içinde. Temmuz ayında emekli maaşına zam yapılacakken asgari ücretli de zam beklentisi içinde. Peki asgari ücrete zam var mı? ABD merkezli dünyanın önde gelen ekonomi sitesi Bloomberg, milyonlarca vatandaş için kötü haberi verdi.
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Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam bekliyor.
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Asgari ücrete ara zam var mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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