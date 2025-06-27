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Asgari Ücrete Ara Zam Var mı? Milyonlarca Vatandaşı Üzecek Haberi ABD'li Bloomberg Verdi

Asgari Ücrete Ara Zam Var mı? Milyonlarca Vatandaşı Üzecek Haberi ABD'li Bloomberg Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 17:22

Asgari ücret Ocak 2025’te 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Bu rakam çalışanlar için büyük hayal kırıklığı olurken milyonlarca vatandaş ara zam beklentisi içinde. Temmuz ayında emekli maaşına zam yapılacakken asgari ücretli de zam beklentisi içinde. Peki asgari ücrete zam var mı? ABD merkezli dünyanın önde gelen ekonomi sitesi Bloomberg, milyonlarca vatandaş için kötü haberi verdi. 

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Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam bekliyor.

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam bekliyor.

Ocak 2025'te 22 bin 104 TL'ye yükseltilen asgari ücret beklentinin altında kaldı. Asgari ücretle birlikte yapılan zamlar maaşın cebe girmeden buharlaşmasına neden oldu. Temmuz ayında emeklinin maaşına zam yapılacak. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşların asgari ücrete zam umudu da artmış oldu. Hükümetten asgari ücrete zamma dair resmi bir açıklama veya yeşil ışık gelmezken ekonomistler de ara zammın umut edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücrete ara zam var mı?

ABD merkezli dünyanın önde gelen ekonomi sitesi Bloomberg, asgari ücretle ilgili bir haber yayımladı. Fırat Kozok ve Beril Akman imzalı haberde söz konusu bilgiler Türkiye'den kaynaklara dayandırıldı. Haberde milyonlarca vatandaşı üzecek cümleye verildi: 'Türkiye yatırımcıları teşvik etmek için asgari ücret artışını atlamayı planlıyor.'

Haberde şu ifadeler yer aldı:

'Türkiye hükümeti, artan yaşam maliyetlerini hafifletme yönündeki siyasi baskılara direnerek, asgari ücrette yıl ortasında yapılacak artışı atlamayı planlıyor.

Böyle bir adımın, maaşlara getirilen kısıtlamaları, Türk yetkililerin sürekli yüksek enflasyonla mücadele konusundaki istekliliğini ölçmenin bir yolu olarak gören yatırımcılar tarafından olumlu karşılanması muhtemel.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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