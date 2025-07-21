Sakarya'da Büyük Yangın! Mahallelere Sıçradı, Evler Kül Oldu: Ekipler Yangının Ortasında Kaldı
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipler, alev topunun içinden geçerek yangını söndürmeye çalıştı. Adeta ölüm kalım savaşının yaşandığı ve kameraya yansıyan o anlar mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi.
Ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu.
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Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı.
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Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor.
İşte ekiplerin alevlerin ortasında kaldığı anlardan görüntüler:
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu.
Bölgede açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan’dan açıklama:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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