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Sakarya'da Büyük Yangın! Mahallelere Sıçradı, Evler Kül Oldu: Ekipler Yangının Ortasında Kaldı

Sakarya'da Büyük Yangın! Mahallelere Sıçradı, Evler Kül Oldu: Ekipler Yangının Ortasında Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2025 - 08:37

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipler, alev topunun içinden geçerek yangını söndürmeye çalıştı. Adeta ölüm kalım savaşının yaşandığı ve kameraya yansıyan o anlar mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu gözler önüne serdi.

Ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu.

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Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı.

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek amacıyla, tedbiren Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi. Alevlerin sıçradığı mahallede çok sayıda ev tamamen yanarken, yangının Bayat Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun bir çaba yürütülüyor.

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor.

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor.

Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden ekip alevlerin arasında kaldı. Görüntülerde, bazı ekiplerin alevlerin tam ortasında kaldığı, araçların yangın hattı içinden geçerek bölgeye ulaştığı anlar dikkat çekti. Aşırı ısı, yoğun duman ve çökme riskiyle karşı karşıya kalan ekipler, kontrol hattı oluşturmak için canla başla çalışıyor.

İşte ekiplerin alevlerin ortasında kaldığı anlardan görüntüler:

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda başlayan ve mahalleye sıçrayan yangında 3 ev kül oldu.

Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek kısa bir sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek gayesiyle, tedbiren Taşoluk ve Hacılar Mahallesi tahliye edildi. Alevlerin sıçradığı mahallede 3 ev tamamen yanarken, yangının Bayat Mahallesi'ne ulaşmaması için yoğun bir çaba yürütülüyor. Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve orman ekipleri zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden ekip alevlerin arasında kalarak yeşil vatanın yanmasını önlemeye çalışıyor. Taşoluk Mahallesi'nde yangını söndürme çalışmalarına katılan mahalle sakini Mustafa Çam, 'Bu mahallede soğutma çalışmasını bir yere kadar yaptık ama yeterli olmadı, 3 ev yandı. Mahalle tamamen boşaltıldı, şu anda tehlike yok öyle gözüküyor' dedi.

Bölgede açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan’dan açıklama:

Bölgede açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Rahmi Doğan’dan açıklama:

'Hacılar Mahallesi'nde başladı orman yangını. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunduk. İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopter ile hava kararana kadar müdahale ettik. Şu anda kara birliklerimiz, arazözler ile müdahale ediyor, Büyükşehir Belediyemizin itfaiye araçları burada. İki mahallemizi boşalttık; Hacılar ve Taşoluk Mahalleleri. Şu anda yangın Bayat Mahallesi'ne doğru ilerliyor, orada da gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimizle birlikte koordineli şekilde orman yangınına müdahale etmeye çalışıyoruz. Yangının nasıl çıktığı ile alakalı arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Savcılarımız da bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı yürütüyor. İlk hedefimiz yerleşim yerleri yanmadan, insanlara zarar gelmeden yangını kontrol altına almak. Tüm kurumlar koordineli şekilde hareket ediyoruz. AFAD'ımız burada. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz burada, yine civar illerden gelen takviye kuvvetlerle birlikte yangına müdahale ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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