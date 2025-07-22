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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Açıklama: "Fenerbahçe’yi Çok Kötü Günler Bekliyor"

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Açıklama: "Fenerbahçe’yi Çok Kötü Günler Bekliyor"

Aziz Yıldırım
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 22:02

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kongre üyelerinin basına kapalı olarak yaptığı toplantıdaki konuşmaları ortaya çıktı. Fenerbahçe için herkesi elini taşın altına sokmaya devam eden Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’yi çok kötü günler bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe’de 13-14 Eylül tarihlerinde Seçimli Olağanüstü Genel Kurul düzenlenecek.

Fenerbahçe’de 13-14 Eylül tarihlerinde Seçimli Olağanüstü Genel Kurul düzenlenecek.

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, bugün kongre üyelerinin katıldığı basına kapalı bir toplantıda yaptığı konuşmalar gündem oldu.

Aziz Yıldırım açıklamasında; “Fenerbahçe'yi çok kötü günler bekliyor. Kimse umursamıyor. Dün bir yerde yemekteydim. Tamer Yelkovan'ın akrabasının ufak kızını gördük. Sorduk, sınıfında iki tane Beşiktaşlı, geri kalan hepsi Galatasaraylıymış. Hepinize söylüyorum bunu. Benim dediğimi iyi anlayın.” dedi.

“Benim burada olmam önemli değil”

“Benim burada olmam önemli değil”

Eski Fenerbahçe Başkanı kürsüde konuşma yapan bir kongre üyesine yönelik olarak ise 'Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin.' ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ali Çetin tarafından paylaşılan görüntüler

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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