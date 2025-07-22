Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Açıklama: "Fenerbahçe’yi Çok Kötü Günler Bekliyor"

Eski Fenerbahçe Başkanı kürsüde konuşma yapan bir kongre üyesine yönelik olarak ise 'Burada benim olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya oradaki başkan kimse başkanlıktan ayrıldığı anda sen ne yapacaksın? Sen, 'Ben başkan olmaya adayım, ben yönetim kuruluna girmeye adayım' diyeceksin.' ifadelerini kullandı.