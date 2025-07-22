Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan Açıklama: "Fenerbahçe’yi Çok Kötü Günler Bekliyor"
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kongre üyelerinin basına kapalı olarak yaptığı toplantıdaki konuşmaları ortaya çıktı. Fenerbahçe için herkesi elini taşın altına sokmaya devam eden Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’yi çok kötü günler bekliyor” ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe’de 13-14 Eylül tarihlerinde Seçimli Olağanüstü Genel Kurul düzenlenecek.
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“Benim burada olmam önemli değil”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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