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Chelsea'nin 23 Yaşındaki Yıldızı Cole Palmer Aldığı Evlilik Teklifini Reddetti

Chelsea'nin 23 Yaşındaki Yıldızı Cole Palmer Aldığı Evlilik Teklifini Reddetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 13:07

Chelsea'nin 23 yaşındaki parlayan yıldızı Cole Palmer bir süredir Avrupa futbolunun gündeminde. FIFA Kulüpler Dünya Kupası performansıyla da adından sıkça söz ettiren Palmer, İngiltere basınında bu kez aşk hayatı ile gündeme geldi. İddiaya göre Palmer, kendisine gelen evlilik teklifini reddetti.

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İngiliz futbolunun yeni yıldızı Cole Palmer hem saha içiyle hem saha dışıyla sık sık gündeme geliyor.

İngiliz futbolunun yeni yıldızı Cole Palmer hem saha içiyle hem saha dışıyla sık sık gündeme geliyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea'ye performansıyla kupayı getiren Palmer, kupa dönüşü adı aşk hayatıyla basında geçmeye başladı. Bir süredir Connie Grace ile birlikte olan Palmer'ın evlilik teklifi aldığı iddia edildi.

Cole Palmer iddialara göre evlilik teklifini reddederek kariyerine odaklanmak istedi.

Cole Palmer iddialara göre evlilik teklifini reddederek kariyerine odaklanmak istedi.

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Palmer teklifi reddetti.

Hatta 23 yaşındaki yıldız futbolcu Cole Palmer’ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Grace’in evlilik baskısı nedeniyle ilişkiyi sonlandırdığı iddia edildi. İddiaya göre Grace, Palmer’dan sözleşmeli evlilik talebinde bulundu ancak kariyerine odaklanmak isteyen genç futbolcu bu teklifi geri çevirdi. Bu gelişmenin ardından çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte paylaştıkları tüm fotoğrafları sildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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