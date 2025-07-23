Chelsea'nin 23 Yaşındaki Yıldızı Cole Palmer Aldığı Evlilik Teklifini Reddetti

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Palmer teklifi reddetti.

Hatta 23 yaşındaki yıldız futbolcu Cole Palmer’ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Grace’in evlilik baskısı nedeniyle ilişkiyi sonlandırdığı iddia edildi. İddiaya göre Grace, Palmer’dan sözleşmeli evlilik talebinde bulundu ancak kariyerine odaklanmak isteyen genç futbolcu bu teklifi geri çevirdi. Bu gelişmenin ardından çift, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı ve birlikte paylaştıkları tüm fotoğrafları sildi.