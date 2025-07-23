Chelsea'nin 23 Yaşındaki Yıldızı Cole Palmer Aldığı Evlilik Teklifini Reddetti
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İngiliz futbolunun yeni yıldızı Cole Palmer hem saha içiyle hem saha dışıyla sık sık gündeme geliyor.
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Cole Palmer iddialara göre evlilik teklifini reddederek kariyerine odaklanmak istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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