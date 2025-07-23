Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Viktor Gyökeres İddialarına Noktayı Koydu
Transfer sezonu birçok isim Türk kulüpleriyle anılıyor. Kimi bir niyet göstergesinden öteye gidemezken kimi imza ile noktalanıyor. Viktor Gyökeres ismi de gündeme geldiğinde büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Arsenal'e imzası an meselesi olduğu söylenen oyuncu için Fenerbahçe'ye yakın olduğu iddiaları yurt dışında da dillendirildi.
Mourinho ise bu konulara son noktayı koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe teknik direktörü olan Jose Mourinho, Portekiz'de futbol federasyonunun kanalına açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekizli teknik adama Fenerbahçe günleri soruldu, Mourinho da tüm dobralığıyla süreci anlattı.
Mourinho'ya taraftarı heyecanlandıran Gyokeres iddiası soruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın