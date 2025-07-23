Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Viktor Gyökeres İddialarına Noktayı Koydu

Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki ilk sezonunu değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Mourinho, 'Fenerbahçe kariyerimde bir sezon boyunca kupa kazanamadığım ilk kulüp oldu. Bu benim için yeni bir dünyanın keşfi gibiydi. Bakalım, geçen sezon edindiğim tecrübe bu yıl bana avantaj sağlayacak mı?' dedi.

Ayrıca antrenmanlara dair ilginç bir detayı da paylaşan Mourinho, taktik çalışmalarının gizliliğine önem verdiğini vurgulayarak, “Bazen Fenerbahçe TV'den antrenmanlardaki bazı bölümleri çekmemesini istiyorum. Çünkü o çalışmaları hazırlamak çok vaktimi alıyor ve bu görüntüler internete sızarsa, başkaları kolayca kopyalayabilir” ifadelerini kullandı.