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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Viktor Gyökeres İddialarına Noktayı Koydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Viktor Gyökeres İddialarına Noktayı Koydu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 15:29

Transfer sezonu birçok isim Türk kulüpleriyle anılıyor. Kimi bir niyet göstergesinden öteye gidemezken kimi imza ile noktalanıyor. Viktor Gyökeres ismi de gündeme geldiğinde büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Arsenal'e imzası an meselesi olduğu söylenen oyuncu için Fenerbahçe'ye yakın olduğu iddiaları yurt dışında da dillendirildi. 

Mourinho ise bu konulara son noktayı koydu.

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Fenerbahçe teknik direktörü olan Jose Mourinho, Portekiz'de futbol federasyonunun kanalına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü olan Jose Mourinho, Portekiz'de futbol federasyonunun kanalına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ülkesinde gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Portekiz Futbol Federasyonu’na ait yayın kanalı Canal 11’e özel bir röportaj veren deneyimli çalıştırıcı, dünya futbolundaki gelişmelerden Fenerbahçe’deki hedeflerine, transfer sürecinden kariyer planlarına kadar birçok konuda samimi değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli teknik adama Fenerbahçe günleri soruldu, Mourinho da tüm dobralığıyla süreci anlattı.

Portekizli teknik adama Fenerbahçe günleri soruldu, Mourinho da tüm dobralığıyla süreci anlattı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki ilk sezonunu değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. Mourinho, 'Fenerbahçe kariyerimde bir sezon boyunca kupa kazanamadığım ilk kulüp oldu. Bu benim için yeni bir dünyanın keşfi gibiydi. Bakalım, geçen sezon edindiğim tecrübe bu yıl bana avantaj sağlayacak mı?' dedi.

Ayrıca antrenmanlara dair ilginç bir detayı da paylaşan Mourinho, taktik çalışmalarının gizliliğine önem verdiğini vurgulayarak, “Bazen Fenerbahçe TV'den antrenmanlardaki bazı bölümleri çekmemesini istiyorum. Çünkü o çalışmaları hazırlamak çok vaktimi alıyor ve bu görüntüler internete sızarsa, başkaları kolayca kopyalayabilir” ifadelerini kullandı.

Mourinho'ya taraftarı heyecanlandıran Gyokeres iddiası soruldu.

Mourinho'ya taraftarı heyecanlandıran Gyokeres iddiası soruldu.

Gyökeres'in Fenerbahçe'ye transfer ihtimali için konuşan Mourinho; 'Ne yazık ki Gyökeres'in geleceği yalan. İnanılmaz bir oyuncu ama Fenerbahçe'ye gelmiyor. Transfer piyasası hakkında söylenen 3400 yalandan biri, Viktor Gyökeres'in Fenerbahçe'ye geleceğiydi.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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