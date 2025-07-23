Hakan Çalhanoğlu Transferi Kapattı: Galatasaray ve Fenerbahçe İddialarını Yalanladı

Transfer söylentilerinin sorulduğu Hakan, 'Söylentiler mi? Her yıl oluyor, bu sefer biraz daha fazla. Hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönene kadar beklemek istedim. Mutluyum, bir Inter oyuncusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim.' dedi.