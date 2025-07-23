Hakan Çalhanoğlu Transferi Kapattı: Galatasaray ve Fenerbahçe İddialarını Yalanladı
Inter'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yaşanan gelişmeler Hakan Çalhanoğlu'nu tartışmalı bir hale getirmişti. Lautaro Martinez ve kulüp başkanının açıklamaları, babasının Galatasaray'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesaj derken son olarak Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu transferi için devreye girmişti. Ancak bugün Çalhanoğlu'ndan gelen açıklamalar herkesi şok etmiş durumda.
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"Elbet bir gün Galatasaray", ardından "Türkiye'de oynamak istiyorum, Fenerbahçe de olur" gibi sözler söylediği iddia edilen Hakan transferi noktalandı.
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Dün TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu ise iki kulübün teklifini de yalanlamıştı.
Son sözü Hakan Çalhanoğlu söyledi ve "Hep Inter'de kalmak istedim" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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