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Hakan Çalhanoğlu Transferi Kapattı: Galatasaray ve Fenerbahçe İddialarını Yalanladı

Hakan Çalhanoğlu Transferi Kapattı: Galatasaray ve Fenerbahçe İddialarını Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 14:45

Inter'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yaşanan gelişmeler Hakan Çalhanoğlu'nu tartışmalı bir hale getirmişti. Lautaro Martinez ve kulüp başkanının açıklamaları, babasının Galatasaray'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesaj derken son olarak Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu transferi için devreye girmişti. Ancak bugün Çalhanoğlu'ndan gelen açıklamalar herkesi şok etmiş durumda.

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"Elbet bir gün Galatasaray", ardından "Türkiye'de oynamak istiyorum, Fenerbahçe de olur" gibi sözler söylediği iddia edilen Hakan transferi noktalandı.

"Elbet bir gün Galatasaray", ardından "Türkiye'de oynamak istiyorum, Fenerbahçe de olur" gibi sözler söylediği iddia edilen Hakan transferi noktalandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun önce babasının attığı bir story ile Galatasaray gündemine gelmesinin ardından Osimhen transferi nedeniyle geciken süreç olumsuz sonuçlanmıştı. 

Son olarak Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edilmiş, Ali Koç'la Hakan'ın ön görüşme yaptığı bile söylenmişti.

Dün TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu ise iki kulübün teklifini de yalanlamıştı.

Dün TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu ise iki kulübün teklifini de yalanlamıştı.

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler, TRT SPOR'a tüm süreci boşa düşürecek açıklamalar yaptı. Milli futbolcunun gelecek yıl da Inter forması giyeceğini ifade eden Stipic-Wipfler, 'Fenerbahçe ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmedik...Bendeki bilgilere göre Galatasaray’ın da başka planları var' diye konuştu.

Son sözü Hakan Çalhanoğlu söyledi ve "Hep Inter'de kalmak istedim" açıklaması yaptı.

Son sözü Hakan Çalhanoğlu söyledi ve "Hep Inter'de kalmak istedim" açıklaması yaptı.

Transfer söylentilerinin sorulduğu Hakan, 'Söylentiler mi? Her yıl oluyor, bu sefer biraz daha fazla. Hiçbir şey söylemedim, konuşmak için buraya dönene kadar beklemek istedim. Mutluyum, bir Inter oyuncusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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