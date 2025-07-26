Bir O Eksik Kalmıştı: Yazın Gelen Değişiklik Perilerine Kapılan Son İsim Yılların Sarışını Sinem Kobal Oldu

Bir dönemin en çok konuşulan gençlik dizilerinden Selena ve Küçük Sırlar gibi yapımlarda hafızalara sarışın imajıyla kazınan Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu.

Fakat bu kez sinemada! Yeni filmi “Her Şeyin Başı Merkür” ile güçlü bir dönüşe imza atan Kobal, sarı saçlarına yeniden kavuşatu. Hem yeni projesi hem de değişen imajı, sosyal medyada “eski Sinem geri döndü” yorumlarını beraberinde getirdi.