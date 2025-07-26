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Bir O Eksik Kalmıştı: Yazın Gelen Değişiklik Perilerine Kapılan Son İsim Yılların Sarışını Sinem Kobal Oldu

Bir O Eksik Kalmıştı: Yazın Gelen Değişiklik Perilerine Kapılan Son İsim Yılların Sarışını Sinem Kobal Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.07.2025 - 13:40

Bir dönemin en çok konuşulan gençlik dizilerinden Selena ve Küçük Sırlar gibi yapımlarda hafızalara sarışın imajıyla kazınan Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluştu. 

Fakat bu kez sinemada! Yeni filmi “Her Şeyin Başı Merkür” ile güçlü bir dönüşe imza atan Kobal, sarı saçlarına yeniden kavuşatu. Hem yeni projesi hem de değişen imajı, sosyal medyada “eski Sinem geri döndü” yorumlarını beraberinde getirdi.

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Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden biri olan Sinem Kobal, ilk olarak 2000’li yılların başında ekranlara adım attı.

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden biri olan Sinem Kobal, ilk olarak 2000’li yılların başında ekranlara adım attı.

Özellikle Selena dizisindeki başrol performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kobal, güzelliği kadar oyunculuk yeteneğiyle de dikkat çekti. Ardından Romantik Komedi, Yüz Yüze gibi projelerde de rol alan oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirdi.

Annelik sürecini özel yaşamıyla birlikte sakin ve gösterişten uzak sürdüren Kobal, ekranlardan uzak durduğu süre boyunca da magazin gündeminden kopmadı.

Annelik sürecini özel yaşamıyla birlikte sakin ve gösterişten uzak sürdüren Kobal, ekranlardan uzak durduğu süre boyunca da magazin gündeminden kopmadı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, hayranlarını sevindiren bir sürprizle gündeme geldi. Yeni filmi “Her Şeyin Başı Merkür” ile yeniden setlere dönen ünlü oyuncu, sadece projesiyle değil, yeniden sarıya dönen saçlarıyla da dikkatleri üzerine çekti!

Kariyerine çocuk yaşlarda adım atan, Selena karakteriyle milyonların kalbine taht kuran Sinem Kobal, bir süredir özel hayatına odaklanmış, ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Ancak bu sessizlik çok uzun sürmedi. Kobal, yeni filmiyle hem oyunculuğunu hem de stilini yeniden gündeme taşıdı.

Uzun bir süre daha doğal ve sıcak tonlarda saç renkleri kullanan Kobal, ikonik sarışın haline geri döndü.

Uzun bir süre daha doğal ve sıcak tonlarda saç renkleri kullanan Kobal, ikonik sarışın haline geri döndü.

Kobal paylaşımının altına 'yine yeniden sarı' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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