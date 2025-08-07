O Görüntüler Yeniden Gündem Oldu! İlber Ortaylı'nın Tuşlu Telefon Kullanması X'te Goygoy Malzemesi Çıkardı
Tarihi bilgisi, sivri dili ve zekice yorumlarıyla her daim gündemde olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu kez de sosyal medyada viral olan bir video ile karşımızda! Hem güldüren hem düşündüren açıklamalarıyla adından bahsettiren Ortaylı, yine çok konuşulacak anlarla kameralara yakalandı!
Prof. Dr. İlber Ortaylı, teknolojiye mesafeli duruşunu bir kez daha gösterdi. Tuşlu telefonunu kullanmaya çalışırken kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yeniden gündem oldu!
İşte o anlar:
İlber Ortaylı'nın tuşlu telefon kullandığı anlar X gündemine yeniden yerleşti!
