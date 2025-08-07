onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
O Görüntüler Yeniden Gündem Oldu! İlber Ortaylı'nın Tuşlu Telefon Kullanması X'te Goygoy Malzemesi Çıkardı

O Görüntüler Yeniden Gündem Oldu! İlber Ortaylı'nın Tuşlu Telefon Kullanması X'te Goygoy Malzemesi Çıkardı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.08.2025 - 20:57

Tarihi bilgisi, sivri dili ve zekice yorumlarıyla her daim gündemde olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu kez de sosyal medyada viral olan bir video ile karşımızda! Hem güldüren hem düşündüren açıklamalarıyla adından bahsettiren Ortaylı, yine çok konuşulacak anlarla kameralara yakalandı!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, teknolojiye mesafeli duruşunu bir kez daha gösterdi. Tuşlu telefonunu kullanmaya çalışırken kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yeniden gündem oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

İlber Ortaylı'nın tuşlu telefon kullandığı anlar X gündemine yeniden yerleşti!

İlber Ortaylı'nın tuşlu telefon kullandığı anlar X gündemine yeniden yerleşti!

Teknoloji çağında herkes akıllı telefonlara gömülmüşken, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tuşlu telefonuyla yakalanan o anları sosyal medyayı salladı! Dijitale mesafeli duruşuyla bilinen Ortaylı’nın, nostaljik telefonuyla verdiği mücadele izleyenlere hem tebessüm ettirdi hem de goygoyculara malzeme çıkardı!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın