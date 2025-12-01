onedio
Annesi Kamerayı Açıp da Gitmiş Gibi: Gökçe Bahadır'ın Masum "Küfürleri" Kahkaha Attırdı

Lila Ceylan
01.12.2025 - 21:36

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, hiç küfredemediiğini açıklayıp bildiği masum 'küfürleri' sıraladığı anlarla gündeme oturdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

En son Kral Kaybederse dizisinde izlediğimiz Gökçe Bahadır, şimdilerin en popüler, en asil oyuncularından biri.

Hafızalarımıza Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak kazınan Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi, Kulüp, Hatırla Gönül, Ufak Tefek Cinayetler, Ömer gibi birçok başarılı yapımda rol aldı. 

2022'de müzisyen Emir Ersoy'la evlenen Gökçe Bahadır, hem eşiyle beraber sahneye çıkmaya, hem de diziden diziye koşmaya devam etti. En son Yaprak Dökümü'ndeki babası Halil Ergün'ün kendisi hakkındaki itirafıyla gündeme gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Gökçe Bahadır, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu.

Geçtiğimiz gün oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştiren, programdan birçok kesitle de sosyal medyanın gündemine oturan Gökçe Bahadır, küfredemediğini anlattığı tatlı mı tatlı anlarla dikkat çekti. 

Denese bile küfretmeyi beceremediğini söyleyen Gökçe Bahadır, bildiği masum 'küfürckükleri' paylaştı. 'Gerizekalı', Pislik', 'Beter ol inşallah' diye sıraladı. Hem seyirciyi hem İbrahim Selim'i sağlam güldürdü!

İşte o anlar:

