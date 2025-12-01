onedio
Yasemin Sakallıoğlu Devasa Vatkalı Gömleğinin Hikayesini Kahkahalara Boğularak Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.12.2025 - 23:48

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Kafa TV'nin yeni programı Yargı Machine'in ilk konuğu oldu. Programa dev vatkalı bir gömlekle katılan Yasemin Sakallıoğlu, gömleğinin hikayesini gözlerinden yaş gelerek anlattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanların en popüler kadın komedyenlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu'na mutlaka denk gelmişsinizdir.

'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' stand-up'ıyla binlerce insanı kendisine hayran bırakan Yasemin Sakallıoğlu, samimi ve cana yakın tavırlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 

Kiminin çok sevdiği Yasemin Sakallıoğlu, nedense kimileri tarafından da antipatik bulunuyor.

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Kafa TV'nin yeni programı Yargı Machine'de gözlerinden yaşlar gelerek anlattığı "gömlek hikayesi!"

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
withlove_

İçimizden biri çok tatlı komik kadın 🌸

roxanne

Ay Sienfield'in böyle Bi bölümü var... Aynısı Jerry'nin başına geliyor, tıpkısı ama 🤣🤣🤣