Yasemin Sakallıoğlu Devasa Vatkalı Gömleğinin Hikayesini Kahkahalara Boğularak Anlattı!
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Kafa TV'nin yeni programı Yargı Machine'in ilk konuğu oldu. Programa dev vatkalı bir gömlekle katılan Yasemin Sakallıoğlu, gömleğinin hikayesini gözlerinden yaş gelerek anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son zamanların en popüler kadın komedyenlerinden biri olan Yasemin Sakallıoğlu'na mutlaka denk gelmişsinizdir.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Kafa TV'nin yeni programı Yargı Machine'de gözlerinden yaşlar gelerek anlattığı "gömlek hikayesi!"
İçimizden biri çok tatlı komik kadın 🌸
Ay Sienfield'in böyle Bi bölümü var... Aynısı Jerry'nin başına geliyor, tıpkısı ama 🤣🤣🤣