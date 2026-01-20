Survivor’la Ünlenen Turabi Yeni Şarkı Çıkardı

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Survivor’ın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ve şarkılarıyla adından söz ettiren isim geçtiğimiz yıl yayımladığı İngilizce parça Wine Me Dine Me ile dikkat çekmişti. Şarkının yarattığı tartışmalarla konuşulmuştu. Parçaya erişim engeli getirilmesi ise yankıyı daha da büyütmüştü. Bu gelişmenin ardından Turabi müzik çalışmalarına ara vermedi. Ünlü isim, şimdi de yeni bir şarkıyla dinleyicilerin karşısına çıktı.