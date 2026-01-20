onedio
Survivor’la Ünlenen Turabi Yeni Şarkı Çıkardı

Elif Sude Yenidoğan
20.01.2026 - 14:09

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Survivor’ın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla ve şarkılarıyla adından söz ettiren isim geçtiğimiz yıl yayımladığı İngilizce parça Wine Me Dine Me ile dikkat çekmişti. Şarkının yarattığı tartışmalarla konuşulmuştu. Parçaya erişim engeli getirilmesi ise yankıyı daha da büyütmüştü. Bu gelişmenin ardından Turabi müzik çalışmalarına ara vermedi. Ünlü isim, şimdi de yeni bir şarkıyla dinleyicilerin karşısına çıktı.

Survivor’ın en popüler olduğu dönemde yarışmada yer alan Turabi kısa sürede üne kavuşmuştu.

Özlü sözleri, dobra davranışları, hal ve hareketleriyle kendini hafızalara kazıyan Turabi, galibiyetle yarışmadan ayrılarak performansını da kanıtlamıştı. Yarışmanın ardından ise sosyal medyayı aktif kullanarak akıllarda yer etmeye devam etmişti. Spor kariyerinin yanı sıra şarkı çıkarmasıyla şaşırtan Turabi, şimdi yeni şarkısını çıkardı. “For You” adındaki parçası ve çektiği kliple yine gündem oldu.

İşte detaylar 👇

Şarkının sözlerine buradan ulaşabilirsiniz 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
İnsan nasıl böyle bi' şeye dönüşebilir ya.. hangi ortam, koşul, durum buna zemin hazırlar ajjsjjsjsjs. İnanılmaz ..

kertenkele çiftleşme dansı :)