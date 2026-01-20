19 Ocak 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Dizi, Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olmayı sürdürdü. İzlenme oranlarında bir düşüş yaşansa da rakipleriyle arasındaki farkı korumayı başardı. Aynı yapımın özet bölümü de günün en çok izlenenleri arasında yer aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, günü üst sıralarda tamamlayan dizilerden biri oldu. İzlenme grafiğinde yaşanan gerilemeye rağmen sadık izleyici kitlesini koruduğu görüldü.

Gündüz kuşağında ise ATV’nin güçlü yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Program, her zamanki gibi gündüz saatlerinin en çok takip edilen yapımlarından biri olmayı sürdürdü. Esra Erol’da, günün dikkat çeken gündüz kuşağı programları arasında yer aldı.

TV8’in fenomen yarışması Survivor, istikrarlı performansını bu hafta da devam ettirdi. Yarışma, rekabetin yoğun olduğu akşam kuşağında kendine sağlam bir yer edindi. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte pek çok yapımda benzer izlenme düşüşleri yaşandı. Buna rağmen zirvedeki programların yerlerini koruması dikkatlerden kaçmadı.