onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
19 Ocak 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

19 Ocak 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.01.2026 - 12:52

Televizyon ekranlarında haftanın ilk gününde reyting yarışı yine nefes kesti. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan yapımların izlenme oranları TİAK verileriyle netleşti. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte ekran başındaki alışkanlıklarda belirgin bir düşüş yaşandı. Bu genel gerilemeye rağmen zirvedeki dizi koltuğunu korumayı başardı. İşte 19 Ocak Pazartesi gününün reyting sonuçları

Kaynak: TİAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D’nin iddialı dizisi Uzak Şehir, izlenme oranlarında yaşadığı düşüşe rağmen günü lider tamamladı.

Kanal D’nin iddialı dizisi Uzak Şehir, izlenme oranlarında yaşadığı düşüşe rağmen günü lider tamamladı.

Dizi, Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımı olmayı sürdürdü. İzlenme oranlarında bir düşüş yaşansa da rakipleriyle arasındaki farkı korumayı başardı. Aynı yapımın özet bölümü de günün en çok izlenenleri arasında yer aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, günü üst sıralarda tamamlayan dizilerden biri oldu. İzlenme grafiğinde yaşanan gerilemeye rağmen sadık izleyici kitlesini koruduğu görüldü. 

Gündüz kuşağında ise ATV’nin güçlü yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Program, her zamanki gibi gündüz saatlerinin en çok takip edilen yapımlarından biri olmayı sürdürdü. Esra Erol’da, günün dikkat çeken gündüz kuşağı programları arasında yer aldı.

TV8’in fenomen yarışması Survivor, istikrarlı performansını bu hafta da devam ettirdi. Yarışma, rekabetin yoğun olduğu akşam kuşağında kendine sağlam bir yer edindi. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte pek çok yapımda benzer izlenme düşüşleri yaşandı. Buna rağmen zirvedeki programların yerlerini koruması dikkatlerden kaçmadı.

19 Ocak Pazartesi Total Reyting Sonuçları 👇

19 Ocak Pazartesi Total Reyting Sonuçları 👇

19 Ocak Pazartesi AB Reyting Sonuçları 👇

19 Ocak Pazartesi AB Reyting Sonuçları 👇

19 Ocak Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları 👇

19 Ocak Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın