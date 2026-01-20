19 Ocak 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
Televizyon ekranlarında haftanın ilk gününde reyting yarışı yine nefes kesti. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan yapımların izlenme oranları TİAK verileriyle netleşti. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte ekran başındaki alışkanlıklarda belirgin bir düşüş yaşandı. Bu genel gerilemeye rağmen zirvedeki dizi koltuğunu korumayı başardı. İşte 19 Ocak Pazartesi gününün reyting sonuçları…
Kaynak: TİAK
Kanal D’nin iddialı dizisi Uzak Şehir, izlenme oranlarında yaşadığı düşüşe rağmen günü lider tamamladı.
19 Ocak Pazartesi Total Reyting Sonuçları 👇
19 Ocak Pazartesi AB Reyting Sonuçları 👇
19 Ocak Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları 👇
